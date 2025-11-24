CANAL RCN
Colombia Video

¡Indignante! Denuncian que perros fueron envenenados en Antioquia: impactantes imágenes

El hecho se presentó en Valparaíso y ha generado múltiples reacciones por redes sociales.

Noticias RCN

noviembre 24 de 2025
07:13 a. m.
Las autoridades de Antioquia iniciaron una investigación por un presunto caso de envenenamiento masivo de perros en el barrio La Trinidad del municipio Valparaíso, suroeste del departamento.

Según denuncias ciudadanas difundidas a través de redes sociales, al menos cinco caninos habrían sido asesinados en fechas recientes. “Envenenar a un animal es un delito. Causar la muerte de un animal da prisión de hasta cuatro años y ocho meses.”, sostuvo el diputado Edison Molina.

Perros retorciéndose en la calle: desgarrador

El gobernador Andrés Julián Rendón se pronunció sobre el caso a través de su cuenta de X. Le solicitó a la Policía y a la Gerencia de Protección y Bienestar Animal que investiguen exhaustivamente estas denuncias.

Este nuevo episodio de maltrato animal se suma a otros casos recientes en el departamento que han generado indignación. Las autoridades locales, junto con la Policía, están trabajando para esclarecer los hechos mediante la recopilación de testimonios y la revisión de videos de cámaras de seguridad.

Por medio de uno de los videos conocidos en redes sociales, se vio a uno de los perros retorciéndose en el suelo. El denunciante le pidió celeridad a las autoridades.

¿De cuánto es la pena por maltrato animal?

Semanas atrás, hubo indignación por el caso de Bizcocho. Un hombre, identificado como Fernando Oviedo Sánchez, presuntamente le propinó una brutal golpiza.

Desde hace algunos meses, comenzó a regir la Ley Ángel, la cual robustece las penas contra aquellos que cometan maltrato animal. El proyecto impulsado por la senadora Andrea Padilla, aumenta la privación de la libertad, haciendo que el delito no sea excarcelable por la cantidad de años.

Sumado a ello, incrementa las multas, pasando de cinco a 15-30 salarios mínimos mensuales en los casos donde hay lesiones graves. Aumenta si resulta con la muerte del animal.

Un punto importante es que plantea otros agravantes, tales como la promoción de pornografía, grabación de contenido de esta índole o cometer maltrato con fines económicos.

