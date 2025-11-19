Capturan a 23 integrantes de bandas de microtráfico en Bogotá vinculadas a cinco homicidios

Las autoridades locales asestaron un golpe significativo al microtráfico con la captura de 23 presuntos integrantes de dos organizaciones criminales que operaban en las localidades de Suba y Bosa.

Según informaron el alcalde Carlos Fernando Galán y el director de la Policía de Bogotá, las estructuras desmanteladas, conocidas como La Esperanza y Perseo, estarían vinculadas a cinco homicidios registrados en disputas territoriales.

Bandas responsables de homicidios y rentas millonarias

El mandatario local reveló que el 19% de los homicidios en Bogotá en los últimos años tienen relación con el microtráfico y las confrontaciones entre bandas.

“Este es un delito que dinamiza y articula todos los demás delitos en Bogotá”, afirmó Galán, al destacar que las organizaciones capturadas eran responsables de tres asesinatos en Bosa y un doble homicidio en Suba.

Las estructuras criminales generaban rentas cercanas a 200 millones de pesos mensuales mediante la venta de estupefacientes en parques, zonas de tolerancia y entornos escolares.

La Esperanza y Perseo: dos estructuras desmanteladas

La operación incluyó 18 diligencias de allanamiento y registro y fue resultado de 20 meses de investigación contra La Esperanza, que delinquía en Bosa. Allí se capturaron 11 personas, nueve por orden judicial y dos en flagrancia, afectando finanzas criminales por cerca de 100 millones de pesos.

Por su parte, el grupo Perseo, activo en Suba, utilizaba lavaderos de carros y cuidadores de vehículos como fachada para distribuir drogas. Según las autoridades, camuflaban los estupefacientes en empaques de dulces y los comercializaban en entornos escolares. Doce de sus integrantes fueron capturados.

Los detenidos contaban con antecedentes por tráfico y fabricación de estupefacientes, hurto y homicidios. Un juez dictó medidas de aseguramiento en establecimiento carcelario para nueve de ellos y domiciliaria para dos.

En lo corrido de este año, las autoridades de Bogotá han realizado más de 6.000 capturas relacionadas con microtráfico, en el marco de la estrategia para reducir la violencia y recuperar la seguridad en las localidades más afectadas.