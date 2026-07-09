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Estranguló a su novia e hizo creer se había quitado la vida con medicamentos: así lo descubrieron

La pareja sentimental de la víctima intentó hacer pasar el feminicidio como una muerte autoinfligida.

Estranguló a su novia e hizo creer se había quitado la vida con medicamentos: así lo descubrieron
Foto: Freepik.

Yhonay Díaz

septiembre 07 de 2026
05:01 p. m.
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Un año de investigación por la muerte de una joven de 25 años, al parecer, por el consumo desmedido de medicamentos que habría terminado en un colapso por intoxicación dio un giro al descubrir que no se trató de un suicidio, sino de un feminicidio a manos de su novio.

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Los hechos ocurrieron en una vivienda de Floridablanca, Santander, el 10 de abril de 2025, donde el novio de la joven intentó desviar la investigación y hacer pasar el feminicidio como un suicidio.

Sin embargo, la Fiscalía logró demostrar que, contrario a la versión inicial entregada por Bill Steven Barrios Ortega, su novia no se quitó la vida consumiendo una alta dosis de medicamentos.

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Así descubrieron al hombre que intentó ocultar el feminicidio de su novia

El trabajo investigativo de la Fiscalía llevó el análisis exhaustivo de cámaras de seguridad ubicadas en el lugar donde fue encontrado el cuerpo de la joven. Estas grabaciones evidenciaron la presencia de Barrios Ortega y registraron comportamientos que lo vincularon directamente con el asesinato de su pareja.

Esta evidencia videográfica resultó crucial para desmantelar la versión falsa presentada por el acusado en la que señalaba que la muerte habría obedecido a un suicidio.

Se determinó que el deceso se produjo por estrangulamiento y trauma abdominal.

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La condena del feminicida de su novia en Floridablanca, Santander

Un fiscal le imputó al novio de la víctima los delitos de feminicidio y ocultamiento y alteración de pruebas, ambas conductas agravadas.

La presentación de pruebas por parte de la Fiscalía incluyó no solo el análisis forense del cuerpo de la víctima y las imágenes de videovigilancia, sino también elementos que demostraron la alteración deliberada de la escena del crimen.

Por el feminicidio de la joven de 25 años, un juez condenó al hombre a 44 años de prisión.

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