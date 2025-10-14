CANAL RCN
Colombia

Así quedó la casa del alcalde de Calamar tras ataque con drones: autoridades investigan

De igual forma, fue atacada una estación de Policía y el batallón del Ejército.

Casa del alcalde de Calamar.

octubre 14 de 2025
12:08 p. m.
Autoridades confirmaron que hubo un ataque con drones contra el Ejército en Calamar, Guaviare. Un solado resultó herido y también fue afectada la vivienda del alcalde Farid Camilo Castaño.

A través de redes sociales, el gobernador del Guaviare, Yeison Rojas, se pronunció: “Rechazo categóricamente el atentado con drones explosivos del que fueron víctimas el alcalde de Calamar, Farid Camilo, la estación de Policía y el batallón del Ejército en este municipio”.

Gobernador rechazó lo ocurrido

“He tenido comunicación con el alcalde y, gracias a Dios, se encuentra bien. De los drones utilizados para este acto terrorista, uno fue derribado; tres personas resultaron heridas”, señaló.

El gobernador le hizo un llamado al Gobierno y al ministro de Defensa, Pedro Sánchez; para que fortalezcan la protección del alcalde y de todos los mandatarios locales del departamento.

En el Guaviare no podemos permitir que los actores armados sigan sembrando miedo ni retroceder hacia tiempos de violencia. La seguridad y la paz deben prevalecer por encima de todo.

De igual forma, el alcalde de San José del Guaviare se pronunció: “Generamos todo nuestro rechazo, pero también toda la solidaridad con mi colega, su familia, la administración local de Calamar y sus habitantes”.

La Defensoría del Pueblo le ha hecho seguimiento a la violencia en el departamento desde hace años. En abril de 2023, por ejemplo, emitió la alerta temprana 012, la cual evidenció la preocupante situación que en ese momento ya vivían los habitantes de Calamar, Miraflores, El Retorno y San José.

Por causa de la presencia de grupos armados, ha habido casos de homicidios, un sinnúmero de amenazas y desplazamientos. Las estructuras presentes son las disidencias de las Farc.

Imágenes muestran cómo quedó la vivienda

Casa del alcalde de Calamar.
