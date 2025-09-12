Gobernador de Santander anuncia nuevo centro de eventos y avances en seguridad en el departamento

El gobernador de Santander, el general Juvenal Díaz Mateo, en diálogo con este medio, presentó un balance de gestión, destacando avances significativos en infraestructura y seguridad del departamento, con proyectos estratégicos que buscan impulsar el desarrollo regional y el turismo.

Santander: un departamento que le apuesta a los avances en infraestructura

En materia de infraestructura vial, el mandatario informó sobre inversiones importantes en vías terciarias y secundarias para apoyar a los alcaldes municipales.

Entre los proyectos estratégicos mencionó el anillo vial externo metropolitano, la ruta del Cacao y la vía Barbosa o Bucaramanga, esta última a través del convenio de los comuneros. “Estamos pidiendo al Gobierno Nacional que se cumpla lo que se firmó”, señaló Díaz Mateo.

En el sector turístico, el gobernador destacó el desarrollo de Topocoro, una represa de aproximadamente 7,000 hectáreas de agua dulce donde se construye infraestructura náutica.

Además, anunció el inicio de vuelos de helicópteros recreativos. El proyecto más ambicioso es la construcción del centro de eventos del oriente colombiano en Girón, en la Plaza de Toros, que funcionará como un recinto similar al Movistar Arena.

“En la parte de turismo en Topocoro, que es una represa de unas 7.000 hectáreas de agua dulce, estamos construyendo La Náutica, ayer se inició con los vuelos de helicópteros recreativos, vamos a construir el centro de eventos del oriente colombiano en Girón, en la Plaza de Toros, una especie de Movistar Arena lógicamente tendrá otro nombre y muchas otras obras de infraestructura”, añadió.

Respecto al cumplimiento de metas, el general Díaz Mateo reconoció que llevan un 45% de avance en los primeros dos años de gobierno. “Un poquito quedados, pero yo creo que es normal, en los dos años finales se agiliza”.

La seguridad se ha convertido en una prioridad para la administración departamental. "Hemos reducido todos los indicadores en el departamento y hemos invertido más de 50 mil millones de la gobernación para mejorar la seguridad", afirmó el gobernador.

Entre las acciones implementadas destacó la entrega de vehículos y motocicletas, con planes de entregar drones y centros de comando y control en enero para monitorear especialmente las áreas rurales.

“Estamos trabajando mucho en la seguridad, esa es una de las banderas nuestras, hemos reducido todos los indicadores en el departamento, y hemos invertido más de 50 mil millones de la gobernación para mejorar la seguridad. Entregamos motos en el día de hoy, en enero entregamos drones y unos centros de comando y control para estar monitoreando las áreas, especialmente las áreas rurales”.

Sin embargo, el gobernador expresó su preocupación por la falta de apoyo del Gobierno Nacional para el Centro de Gestión Estratégica (CGE) destinado al área metropolitana de Bucaramanga.

"El Ministerio de Interior dijo que no tenía plata y nos enteramos de que repartieron 480.000 millones el 7 de noviembre, en la noche. Eso nos entristece mucho”, manifestó Díaz Mateo.

Ante esta situación, el mandatario anunció que procederán con una primera fase del proyecto utilizando recursos propios. "Los santandereanos tienen una característica, no nos quedamos con los brazos cruzados, esperando que vengan a solucionarnos los problemas", enfatizó.

Finalmente, el gobernador extendió una invitación a colombianos y extranjeros a visitar Santander, destacando el crecimiento del sector turístico y la hospitalidad de su gente.