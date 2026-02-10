CANAL RCN
Investigan misteriosa muerte de un niño de 10 años en Santander: salió por un mandado y lo hallaron en un abismo

Autoridades investigan si perdió el control de su bicicleta o si otro vehículo estuvo implicado.

Valentina Bernal

febrero 10 de 2026
09:16 a. m.
Las autoridades en Santander investigan la muerte de un menor de 10 años en el municipio de Tona, luego de que el niño saliera de su vivienda para realizar un mandado y no regresara.

La desaparición llevó a activar la búsqueda y horas después, el cuerpo del menor fue encontrado en una zona cercana a un río.

Niño de 10 años apareció sin vida en un abismo en Santander

El menor fue identificado como Daniel Felipe Ballesteros, de 10 años. De acuerdo con la información conocida, el niño salió de su casa para cumplir un encargo, pero con el paso del tiempo no volvió.

Esto encendió alertas y tras el despliegue de las autoridades, el cuerpo del menor fue localizado cerca al puente que conduce a la vereda Chiscapá, a orillas del río Tona, en un abismo con una altura aproximada de 12 metros.

Al momento del hallazgo, el niño no presentaba signos vitales.

¿Cómo fue hallado el niño de 10 años que salió por un mandado y no regresó?

Néstor Arévalo, comandante de la Policía de Santander, entregó detalles sobre el lugar y las condiciones en las que fue encontrado el menor:

Se activa la búsqueda del menor y fue hallado cerca al puente que conduce a la vereda Chiscapá a orillas del río Tona, en un abismo cerca de 12 metros de altura, el cuerpo es hallado sin signos vitales.

Las autoridades indicaron que el caso continúa en investigación y que se manejan varias hipótesis para esclarecer lo ocurrido.

Una de las líneas apunta a que el menor habría perdido el control de su bicicleta, lo que provocó la caída al abismo. Otra posibilidad que se analiza es si otro vehículo pudo estar involucrado en el hecho.

Mientras avanzan las indagaciones, los investigadores buscan establecer con precisión las circunstancias que rodearon la muerte del niño.

