Precio del dólar en Colombia hoy 10 de febrero de 2026: se presentó INESPERADO cambio

El precio del dólar en Colombia abrió este 10 de febrero de 2026 en 3.674,00. Por lo tanto, respecto a la tasa de apertura del día anterior (9 de febrero), tuvo un ascenso.

En esta ocasión, el incremento fue de 24 pesos, mientras que la Tasa Representativa del Mercado se situó en 3.651,90 pesos.

Ante ese panorama, las casas de cambio están estipulando las siguientes tarifas para compra y venta de dólares:

Bogotá: 3.610 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.710 pesos para que los vendan.

Cali: 3.600 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.740 pesos para que los vendan.

Cartagena: 3.750 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.980 pesos para que los vendan.

Medellín: 3.540 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.690 pesos para que los vendan.

Precio del dólar en Colombia hoy 10 de febrero de 2026: estos son los datos más importantes

La Tasa Representativa del Mercado del dólar, a diferencia de la jornada anterior, disminuyó exactamente 18.3 pesos.

Además, en comparación con el martes de la semana anterior (3 de febrero de 2026), hubo un descenso en la TRM de 23.74 pesos, que representan una caída del 0.65%.

Por otra parte, haciendo el balance con el mismo día del mes anterior (10 de enero de 2026), el decrecimiento fue de 65.19 pesos y el 1.75%.

Mientras que, tomando como referencia la Tasa Representativa del Mercado de hace un año, la reducción fue de 461.8 pesos.

Precio del dólar en Colombia: así ha variado la Tasa Representativa del Mercado en los últimos cinco días

Tras el precio registrado este 10 de febrero de 2026, la Tasa Representativa del Mercado continuó por debajo de los 3-700 pesos.

Los últimos cambios han sido los siguientes: