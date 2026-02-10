CANAL RCN
Deportes

Christian González rompería todos los récords con su enorme salario en la NFL

El colombo estadounidense Christian González tendría un salario impresionante en la NFL.

Christian González
Foto: @christian.gonzalez3

Noticias RCN

febrero 10 de 2026
08:42 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Christian González se convirtió en uno de los nombres propios del reciente Super Bowl tras su destacada actuación con los New England Patriots, equipo con el que ha consolidado su nombre como uno de los defensores jóvenes más prometedores de la NFL. El jugador, nacido en Texas pero con ascendencia colombiana, ha despertado un creciente interés en el país, donde cada vez más aficionados siguen de cerca su carrera y sus logros en el fútbol americano profesional.

A sus 23 años, el esquinero ha demostrado condiciones de élite, con velocidad, lectura de juego y capacidad para neutralizar a los mejores receptores rivales. Su rendimiento a lo largo de la temporada y, especialmente, en el juego más importante del año, lo posicionó como una de las piezas clave del esquema defensivo de los Patriots.

Viral: este fue el trabajo de los actores disfrazados de plantas en el show de Bad Bunny en el Super Bowl
RELACIONADO

Viral: este fue el trabajo de los actores disfrazados de plantas en el show de Bad Bunny en el Super Bowl

Un contrato histórico en el horizonte

Tras su actuación en el Super Bowl, en Estados Unidos comenzó a tomar fuerza la posibilidad de que el jugador firme una renovación millonaria con la franquicia de Nueva Inglaterra. Según analistas y especialistas del entorno de la NFL, el acuerdo podría ser por cuatro años y un valor cercano a los 160 millones de dólares.

De concretarse, el contrato representaría un salario promedio de 40 millones de dólares por temporada, cifra que lo convertiría en el ‘cornerback’ mejor pagado de la historia con apenas 23 años. Un escenario que reflejaría no solo su rendimiento reciente, sino también el potencial que le ven los Patriots como pilar de su proyecto deportivo a mediano plazo.

Un salario que rompería marcas para Colombia

Un acuerdo de esas dimensiones también tendría impacto en la historia del deporte colombiano, pues superaría ampliamente los ingresos anuales más altos que han percibido otros atletas del país. Hasta ahora, los registros más destacados pertenecen a figuras del fútbol y del automovilismo.

Bad Bunny y la música como refugio emocional: millones se sintieron identificados con su show
RELACIONADO

Bad Bunny y la música como refugio emocional: millones se sintieron identificados con su show

En la Fórmula 1, por ejemplo, Juan Pablo Montoya alcanzó su salario más alto durante su etapa con McLaren entre 2005 y 2006, cuando se estima que percibía entre 10 y 12 millones de dólares por temporada. Años más tarde, en el fútbol, los contratos comenzaron a escalar esas cifras.

El delantero Jhon Jáder Durán, por ejemplo, recibe cerca de 20 millones de dólares anuales en el Al-Nassr, mientras que Luis Díaz percibe alrededor de 14 millones de dólares por temporada en el Bayern Múnich, cifras similares a las que llegó a ganar Radamel Falcao García durante su etapa como figura del Mónaco en el fútbol europeo.

Si el acuerdo de Christian González se concreta en los términos que se han mencionado, el defensor pasaría a encabezar la lista de los deportistas colombianos mejor pagados de todos los tiempos, marcando un hito para la presencia del país en el deporte profesional de Estados Unidos y ampliando el impacto del talento colombiano más allá de las disciplinas tradicionales.

“Te amo, Benito”: Adam Sandler reacciona al show de Bad Bunny en el Super Bowl
RELACIONADO

“Te amo, Benito”: Adam Sandler reacciona al show de Bad Bunny en el Super Bowl

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Luis Díaz

Bayern Múnich vs. Leipzig: fecha, hora y canal para ver a Luis Díaz en vivo

James Rodríguez

James llega con compañía: los colombianos que ya están en Minnesota United

Luis Suárez

¡Imparable! Luis Javier Suárez marcó al 90+10 y salvó al Sporting ante Porto

Otras Noticias

Dólar

Precio del dólar en Colombia hoy 10 de febrero de 2026: se presentó INESPERADO cambio

Descubra el precio exacto con el que abrió el dólar en Colombia hoy 10 de febrero de 2026.

Cartagena

Esto es lo que se sabe del chef que desapareció en Cartagena tras ingresar a una playa

Samuel Peñate, un joven chef desapareció mientras se bañaba con su novia en una playa.

Yeison Jiménez

Hija menor de edad de Juan Manuel Rodríguez, primo de Yeison Jiménez, organizó emotiva despedida: detalles

EPS

Alerta por posible colapso en la salud carcelaria: más de 106 mil presos quedarían en riesgo

Israel

Netanyahu viaja a Washington para reunirse con Trump y hablar del programa de misiles de Irán