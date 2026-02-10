Christian González rompería todos los récords con su enorme salario en la NFL

Christian González se convirtió en uno de los nombres propios del reciente Super Bowl tras su destacada actuación con los New England Patriots, equipo con el que ha consolidado su nombre como uno de los defensores jóvenes más prometedores de la NFL. El jugador, nacido en Texas pero con ascendencia colombiana, ha despertado un creciente interés en el país, donde cada vez más aficionados siguen de cerca su carrera y sus logros en el fútbol americano profesional.

A sus 23 años, el esquinero ha demostrado condiciones de élite, con velocidad, lectura de juego y capacidad para neutralizar a los mejores receptores rivales. Su rendimiento a lo largo de la temporada y, especialmente, en el juego más importante del año, lo posicionó como una de las piezas clave del esquema defensivo de los Patriots.

Un contrato histórico en el horizonte

Tras su actuación en el Super Bowl, en Estados Unidos comenzó a tomar fuerza la posibilidad de que el jugador firme una renovación millonaria con la franquicia de Nueva Inglaterra. Según analistas y especialistas del entorno de la NFL, el acuerdo podría ser por cuatro años y un valor cercano a los 160 millones de dólares.

De concretarse, el contrato representaría un salario promedio de 40 millones de dólares por temporada, cifra que lo convertiría en el ‘cornerback’ mejor pagado de la historia con apenas 23 años. Un escenario que reflejaría no solo su rendimiento reciente, sino también el potencial que le ven los Patriots como pilar de su proyecto deportivo a mediano plazo.

Un salario que rompería marcas para Colombia

Un acuerdo de esas dimensiones también tendría impacto en la historia del deporte colombiano, pues superaría ampliamente los ingresos anuales más altos que han percibido otros atletas del país. Hasta ahora, los registros más destacados pertenecen a figuras del fútbol y del automovilismo.

En la Fórmula 1, por ejemplo, Juan Pablo Montoya alcanzó su salario más alto durante su etapa con McLaren entre 2005 y 2006, cuando se estima que percibía entre 10 y 12 millones de dólares por temporada. Años más tarde, en el fútbol, los contratos comenzaron a escalar esas cifras.

El delantero Jhon Jáder Durán, por ejemplo, recibe cerca de 20 millones de dólares anuales en el Al-Nassr, mientras que Luis Díaz percibe alrededor de 14 millones de dólares por temporada en el Bayern Múnich, cifras similares a las que llegó a ganar Radamel Falcao García durante su etapa como figura del Mónaco en el fútbol europeo.

Si el acuerdo de Christian González se concreta en los términos que se han mencionado, el defensor pasaría a encabezar la lista de los deportistas colombianos mejor pagados de todos los tiempos, marcando un hito para la presencia del país en el deporte profesional de Estados Unidos y ampliando el impacto del talento colombiano más allá de las disciplinas tradicionales.