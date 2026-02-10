CANAL RCN
Esto es lo que se sabe del chef que desapareció en Cartagena tras ingresar a una playa

Samuel Peñate, un joven chef desapareció mientras se bañaba con su novia en una playa.

Valentina Bernal

febrero 10 de 2026
08:33 a. m.
La incertidumbre continúa en Cartagena por la desaparición del joven chef Samuel Peñate, quien fue arrastrado por el mar el pasado sábado 7 de febrero mientras se encontraba tomando un baño de playa en compañía de su novia en el sector de El Laguito.

Desde ese momento, las autoridades mantienen activas las labores de búsqueda, en un operativo que cuenta con el apoyo de familiares del joven y de habitantes de la isla de Tierra Bomba.

Joven chef está desaparecido en Cartagena: ¿qué se sabe?

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, Samuel Peñate y su pareja se encontraban en el mar justo cuando se realizaban los llamados para evacuar la zona, debido al cierre de playas ordenado por las condiciones adversas del oleaje.

En ese momento, la pareja fue sorprendida por una fuerte ola que los arrastró mar adentro. Así lo explicó el capitán Felipe Portilla Oliveros, comandante de Guardacostas en Cartagena, quien detalló cómo se produjo la emergencia:

En el momento en el que estaban realizando los llamados para evacuar la zona, teniendo en cuenta el cierre de playas, esta joven pareja fue arrasada por una ola. Gracias a la oportuna reacción de uno de los salvavidas, logró poner a salvo a la joven, pero desafortunadamente no pasó lo mismo con Samuel.

Según confirmó el oficial, el incidente ocurrió alrededor de las 5:00 de la tarde, una franja horaria en la que el oleaje era especialmente intenso, lo que complicó las maniobras de rescate en el lugar.

Activaron búsqueda para dar con el paradero del chef desaparecido en Cartagena

Tras conocerse la emergencia, la Armada Nacional activó de manera inmediata los protocolos de búsqueda y rescate, iniciando las operaciones desde el mismo sábado.

Desde entonces, los trabajos se han mantenido de forma continua y se retoman cada día desde tempranas horas de la mañana.

Mientras avanzan las operaciones, la búsqueda se concentra en el área donde fue visto por última vez el joven chef, en medio de condiciones marítimas que continúan siendo monitoreadas por las autoridades.

