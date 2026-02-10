CANAL RCN
Colombia Video

Los hitos científicos que ha logrado el ARC Simón Bolívar en su misión en la Antártida

En el día 67, se destacan las estaciones oceanográficas y las labores adelantadas con entidades educativas.

Noticias RCN

febrero 10 de 2026
08:42 a. m.
La Armada Nacional y la Dirección General Marítima (Dimar) continúa una expedición científica histórica en el continente antártico, logrando ejecutar 57 estaciones oceanográficas, un récord sin precedentes.

Buque ARC Simón Bolívar enfrenta nevada con vientos de 100 km/h en estrecho de Gerlache en la Antártida
“Casi todos los proyectos de investigación en este momento están sobre un 95% de ejecución”, informó la capitán a cargo de la coordinación científica de la expedición. Esta campaña representa la primera vez que el buque oceanográfico realiza tal cantidad de estaciones oceanográficas en una misión, beneficiando directamente a cuatro instituciones colombianas con valiosos datos para investigación.

Más de 50 estaciones oceanográficas

Los trabajos científicos se han desarrollado en condiciones extremas, con jornadas que se han extendido hasta altas horas de la madrugada. Las estaciones oceanográficas han permitido recolectar información crucial sobre las condiciones del océano Antártico, incluyendo datos sobre temperatura, salinidad, corrientes marinas y biodiversidad.

Buque ARC Simón Bolívar se dirige al estrecho de Gerlache en una aventura más
Entre los logros destacados de la expedición se encuentra la colaboración con la Universidad Cornell de Estados Unidos, con la que se completó exitosamente el rescate de dos hidrófonos submarinos. Estos equipos de monitoreo acústico recopilaron datos fundamentales para los estudios de mamíferos marinos y acústica submarina que desarrolla la institución norteamericana.

Expedición se acerca al día 70

“Nos vamos a Colombia llenos de información para lograr los objetivos del programa Antártico colombiano”, expresó la capitán responsable, quien destacó el trabajo coordinado entre las autoridades. También manifestó su satisfacción: “Estoy muy contenta de haber podido permitir y coordinar todos esos proyectos en nombre de la Armada Nacional y de la Dirección General Marítima”.

En las últimas horas, el buque ARC Simón Bolívar pasó por el estrecho de Gerlache, donde hay vientos que alcanzan los 100 kilómetros por hora. La expedición alcanzó su día 67 desde que zarpó.

