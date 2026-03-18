Iván Cepeda se reunió con Petro en la Casa de Nariño: el encuentro se dio horas antes de debate sobre uso político del poder

El ambiente político en Colombia suma un nuevo episodio que pone en el centro el cruce entre el Gobierno y la contienda electoral.

Información conocida por El Termómetro Político de Noticias RCN, que fue corroborada con fuentes del Pacto Histórico y del Ejecutivo da cuenta de una reunión que habría tenido lugar en la Casa de Nariño entre el presidente Gustavo Petro y el candidato presidencial Iván Cepeda.

El encuentro se habría realizado en la mañana, en un momento clave de la agenda política, lo que ha generado cuestionamientos por la coincidencia con un debate posterior en el Congreso.

¿Qué pasó en la reunión entre Iván Cepeda y Gustavo Petro?

Según lo establecido, la reunión entre Iván Cepeda y Gustavo Petro se habría llevado a cabo en la Casa de Nariño, sede del Gobierno, pocas horas antes de una sesión en el Congreso que estuvo marcada por fuertes tensiones políticas.

Durante ese debate, Cepeda pidió que no se utilizaran recursos del Estado ni el Congreso para fines de campaña electoral. Sin embargo, en ese mismo escenario se produjo un cruce con la senadora Paloma Valencia, quien respondió señalando que sería el propio presidente quien estaría usando su cargo para incidir en las elecciones.

La coincidencia entre el encuentro en la sede presidencial y el contenido del debate elevó el tono de la discusión política, al plantear interrogantes sobre la relación entre el Ejecutivo y la actividad electoral.

¿Qué está pasando con la campaña de Abelardo de la Espriella?

En paralelo, otras campañas también enfrentan movimientos internos. En el caso de Abelardo de la Espriella, se conoció una carta elaborada por el exconcejal Jeffrey Vega, quien había anunciado su respaldo en noviembre pasado.

El documento, que aunque no ha sido radicado oficialmente ya circula dentro del equipo, contiene críticas directas. En él, Vega señala:

Desorganización al interior, falta de estructura política, poca claridad en la asignación de roles y un ambiente improductivo.

Uno de los apartes más fuertes del escrito indica:

A lo anterior se suma una actitud que no puedo dejar de señalar con franqueza. La soberbia que ha permeado las relaciones al interior del equipo.

Desde la campaña de de la Espriella respondieron que Vega no tenía un rol oficial, afirmando que “uno no puede renunciar a donde nunca perteneció” y reiterando que su proyecto es una campaña ciudadana.

Juan Daniel Oviedo y Daniel Palacios: ¿cómo está esa relación?

En otro frente político, también se registró un acercamiento. El candidato a la vicepresidencia Juan Daniel Oviedo y el exministro Daniel Palacios lograron limar tensiones tras un cruce previo de acusaciones.

Ambos sostuvieron un encuentro en el que acordaron trabajar de manera conjunta en la campaña, pese a diferencias recientes en las que Palacios había cuestionado a Oviedo por su papel en la consulta.