Iván Name le respondió al presidente Petro: “Solicito que nos respete”

“Entre más se castiga el consumo de droga, más se abrazan los senadores con los narcotraficantes”, dijo hace unos días el presidente Gustavo Petro en Bucaramanga en el encuentro de los magistrados de las altas cortes.

Ahora, el presidente del Senado, Iván Name, le respondió resaltando: “Nosotros apreciamos la institucionalidad y la dignidad que ostentamos. No he hecho una referencia simbólica sino textual a sus declaraciones. Quiero dejar aquí nuestra protesta y nuestro reclamo”.

Name rechazó que los señalen “de esta manera, especialmente proviniendo del señor presidente”, y afirmó: “No le vamos a dar más trascendencia que la interpretación de un momento desafortunado. Vamos a seguir en la búsqueda de un acuerdo nacional”.

El congresista pidió: “Solicito al presidente de la República que nos respete. No acepto y rechazamos que nos señale de esa manera despreciable y que venga del presidente de Colombia. Aquí vamos a seguir en el propósito en el acuerdo nacional, pero quiero advertir que aquí el Senado tiene una dignidad intocable, que, si él tiene referencia de senadores con el narcotráfico, que lo diga. Pero que respete lo que representamos”.

La elección de Name

Cabe recordar que el pasado 20 de julio, cuando se instaló un nuevo periodo legislativo en el Congreso, Name asumió como presidente del Senado con una votación de 54 contra 50, cuando, en la previa, la favorita para quedarse con ese cargo era la senadora Angélica Lozano. “No habrá telegramas, sino sesiones, sin que el tiempo sea verdugo de nuestras ideas”, dijo Name tras realizar el respectivo juramento.

Name nació el 18 de junio de 1957 en Barranquilla. Es abogado de la Pontificia Universidad Javeriana. En su experiencia política se ha desempeñado como diputado de la Asamblea de Cundinamarca, concejal en Bogotá y también fue representante a la Cámara por la capital del país.

La elección de Name se dio en medio de una puja política entre los verdes y los votos de los demás partidos.