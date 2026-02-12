James se puso la ropa de entrenamiento: así fue su llegada a la pretemporada de Minnesota

James Rodríguez ya vive sus primeros días como jugador del Minnesota United dentro del campo de entrenamiento. El mediocampista colombiano, quien fue anunciado oficialmente por el club de la MLS hace una semana, finalmente pudo integrarse a la pretemporada del equipo estadounidense luego de solucionar los trámites migratorios que le impedían entrenar con normalidad junto al resto del plantel.

Durante los días posteriores a su presentación, el cucuteño se mantuvo a la espera de la visa de trabajo, documento indispensable para poder realizar actividades deportivas de manera oficial en Estados Unidos. Una vez obtuvo el permiso correspondiente, James se presentó a la concentración del equipo y el pasado miércoles cumplió su primera sesión de entrenamiento bajo las órdenes del cuerpo técnico.

Primeros trabajos con el grupo

La llegada de James a la pretemporada fue uno de los momentos más esperados por los aficionados del Minnesota United, que siguen con expectativa cada paso del colombiano. El mediocampista se puso por primera vez la indumentaria de entrenamiento del club y se integró a las actividades del plantel en la preparación previa al inicio de la temporada de la Major League Soccer.

Además de participar en las prácticas, el jugador acompañó al equipo durante el partido amistoso frente al D.C. United, correspondiente al torneo Coachella Valley Invitational. El compromiso, disputado en el Empire Polo Club de Indio, California, terminó con empate sin goles, en un encuentro que sirvió principalmente para seguir sumando minutos de trabajo y evaluar el rendimiento del grupo.

El cuerpo técnico prefiere llevarlo con calma

A pesar de su presencia junto al equipo, el colombiano no fue tenido en cuenta para jugar en el amistoso. El cuerpo técnico, encabezado por Cameron Knowles, considera que el volante aún necesita ponerse a punto físicamente, debido a los meses sin competencia oficial.

Por esa razón, la prioridad en estos primeros días será enfocarse en el trabajo físico y táctico durante los entrenamientos, con el objetivo de que James alcance su mejor forma antes del inicio del campeonato. La idea del club es evitar riesgos innecesarios y permitir que el futbolista se adapte progresivamente al ritmo de la MLS.

Con la documentación en regla y ya integrado al plantel, James Rodríguez comienza oficialmente su nueva etapa en el fútbol estadounidense, en un proyecto que genera ilusión tanto en el club como en los seguidores colombianos que esperan verlo brillar nuevamente en el campo.