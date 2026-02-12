Consejo Superior de la Judicatura anuncia que por lluvias e inundaciones en Córdoba cerrarán algunos juzgados

Para garantizar la seguridad de los servidores judiciales y los ciudadanos que demandan la administración de justicia en el departamento de Córdoba, el Consejo Superior de la Judicatura, a través de un acuerdo, anunció el miércoles 11 de febrero el cierre extraordinario de algunos juzgados cordobeses hasta el próximo miércoles, 18 de febrero.

En un informe técnico, la Dirección Seccional de Administración Judicial de Montería reportó que en las sedes judiciales de Canalete, Puerto Escondido y Los Córdobas se registran afectaciones y un riesgo hidrológico alto.

Además, certificó que la sede de estos municipios “requiere trabajos de adecuación para su puesta en funcionamiento tras las afectaciones presentadas por las lluvias e inundaciones”.

¿Qué pasará con los procesos que se adelantan en las sedes afectadas por el cierre?

Con el acuerdo, el Consejo ordenó el “cierre extraordinario de algunos despachos judiciales del departamento de Córdoba”. Y, pensando en los usuarios, la “suspensión de términos en algunos despachos judiciales del departamento de Córdoba”.

Ambas decisiones fueron adoptadas “en el ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por el literal j del numeral 1 del artículo 85 de la Ley 270 de 1996, de conformidad con lo aprobado en la sesión del 11 de febrero de 2026”.

Las medidas adoptadas por el Consejo Superior responden a la crisis generada por las lluvias en gran parte del departamento, que llevó al Gobierno Nacional a decretar una nueva emergencia económica y social.

En todo el país se registran más de 252.000 personas damnificadas, de 69.000 familias, y no es para menos. Un reporte oficial del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) y la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge (CVS) revela que, en periodos de 24 horas llegó a llover más del promedio mensual, con precipitaciones de 70 mm o 120 mm, en los peores casos.