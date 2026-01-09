VIDEO | Ladrones robaron un vehículo que tenía un perrito adentro en Bogotá y huyeron con él

En Bogotá, un hombre fue víctima del hurto de su vehículo cuando llegaba a su vivienda en el barrio Palo Blanco, en la localidad de Engativá. Dentro del automotor se encontraba ‘Draco’, su perro de raza Bulldog Francés.

De acuerdo con la información entregada por la Policía, varias personas abordaron al ciudadano y lo intimidaron mediante la modalidad de atraco para quitarle el automóvil.

Los responsables escaparon del lugar a bordo del vehículo sin que, en ese momento, el propietario pudiera hacer nada para recuperar a su mascota.

¿Qué pasó con el perrito que fue hurtado dentro de un vehículo en Bogotá?

Tras el robo, el propietario informó lo ocurrido a través de la línea 123, lo que permitió activar rápidamente un plan candado.

En el operativo participaron patrullas de la Estación de Policía Aeropuerto y de la localidad de Engativá, que comenzaron la búsqueda del vehículo por diferentes puntos de la zona.

La estrategia permitió ubicar el automóvil aproximadamente 20 minutos después del hurto, en inmediaciones del Puente Aéreo.

Cuando los uniformados interceptaron el vehículo, encontraron a ‘Draco’ en su interior y lograron ponerlo nuevamente a salvo.

¿Qué pasó con el presunto responsable?

Durante el procedimiento, los policías capturaron a uno de los presuntos involucrados en el hurto. El vehículo fue recuperado y ‘Draco’ regresó con su propietario.

El detenido, junto con los elementos recuperados, fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que será la encargada de continuar el proceso y determinar la responsabilidad correspondiente.