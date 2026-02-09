Dictan medida de aseguramiento y emiten nueva orden de captura contra alias Calarcá

Este miércoles 2 de septiembre, se supo que una juez con función de control de garantías de Villavicencio emitió una nueva orden de captura contra Alexander Díaz Mendoza, conocido como alias Calarcá Córdoba, uno de los cabecillas más peligrosos de las disidencias de las Farc.

Las investigaciones revelaron que este hombre, quien es el máximo cabecilla del autodenominado Bloque Jorge Suárez Briceño, ordenó varios crímenes en Huila, Caquetá, Guaviare y Meta.

¿Qué crímenes ha cometido ‘Calarcá’?

Se le señala por asesinatos de firmantes del Acuerdo de Paz, reclutamiento de menores de edad, desplazamiento forzado y tortura, entre otros hechos.

Puntualmente con los homicidios, se tienen registros de varios casos ocurridos entre 2023 y 2025. Además, estuvo implicado en la desaparición de un comerciante en Castillo, quien el 17 de noviembre de 2023 fue retenido y víctima de tortura. Aún no se sabe qué pasó con él.

Meses antes, el 20 de junio de 2023, ‘Calarcá’ estuvo implicado en el reclutamiento de una adolescente de 14 años en Garzón, Huila. Ella estuvo en las filas de las disidencias hasta marzo de 2026, cuando escapó.

Reactivación de órdenes de captura contra disidentes

Las autoridades entonces le imputaron los delitos de concierto para delinquir agravado; homicidio en persona protegida; fabricación, tráfico y porte de armas de fuego y municiones agravado; fabricación, tráfico y porte de armas de uso restringido de las Fuerzas Armadas; secuestro simple; desaparición forzada agravada; tortura en persona protegida y reclutamiento ilícito.

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Es importante recordar que el 28 de agosto, el gobierno de Abelardo de la Espriella le puso fin a la mesa de diálogo que había dejado la administración anterior (la del expresidente Gustavo Petro) con el autodenominado Estado Mayor de Bloques y Frente, al cual pertenece ‘Calarcá’.

Entonces, con esta decisión, la Fiscalía reactivó las órdenes de captura contra los miembros. Aparte de Díaz Mendoza, se les reactivaron a alias Andrey, alias Richard, alias Caicedo, alias Álvaro Boyaco, entre otros.