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La JEP constató que empresa contratista de Ecopetrol no tiene investigaciones por paramilitarismo

El representante legal incluso solicitó ser considerado como víctima en el caso 8, subcaso Magdalena Medio.

JEP.
JEP. Foto: JEP.

Noticias RCN

abril 10 de 2026
09:39 a. m.
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La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) certificó que empresa contratista de Ecopetrol no tiene investigaciones por supuestos nexos con el paramilitarismo.

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La compañía es Inemec S.A.S., la cual aparece en un contrato adjudicado por Ecopetrol. La propia empresa le pidió a la JEP certificar si había investigaciones en contra del representante legal Dorain Celis Celis.

La respuesta de la JEP

La respuesta fue contundente señalando que no existía investigación alguna dentro de ese organismo, el representante pidió ser reconocido como víctima del conflicto por las extorsiones de las que fue víctima por los grupos paramilitares.

Inemec S.A.S. es una empresa que se enfoca en labores relacionadas con los hidrocarburos, puntualmente el mantenimiento de la producción de gas en Cusiana y Cupiagua.

Después de los señalamientos, Celis pidió que la JEP lo reconociera como víctima del conflicto armado en el caso 8, subcaso Magdalena medio, el cual se relaciona con los crímenes cometidos por el Estado con el apoyo de grupos paramilitares.

Magdalena Medio y paramilitarismo

El empresario indicó que en esa región, fue víctima de presiones y extorsiones por parte de estas estructuras. Para cuando ocurrieron los hechos, tenía empresas que fueron obligadas a pagar importantes sumas millonarias a cambio de no recibir represalias.

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“De manera atenta me permito informarle que, una vez verificados los Sistemas de Gestión Documental (Conti), Judicial (Legali) y consulta con la Oficina Asesora de Monitoreo Integral de la JEP, se constató que no registra trámite alguno a su nombre ni actuaciones judiciales”, esta fue la comunicación de la JEP.

Magdalena Medio fue una de las regiones más azotadas por el paramilitarismo. Muestra de ello es el informe de la Comisión de la Verdad, el cual indicó que fue zona de incursión, disputa, expansión y consolidación.

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