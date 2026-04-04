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Víctimas de las FARC enviaron una carta a la JEP solicitando una medida de detención contra la senadora Sandra Ramírez

Testigos clave habrían estado recibiendo amenazas de integrantes de la Segunda Marquetalia, en medio del proceso contra la senadora.

Noticias RCN

abril 04 de 2026
07:57 p. m.
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La Federación de Víctimas de las FARC (Fevcol) envió una carta a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) solicitando que aceleren la citación de la actual congresista y vicepresidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Sandra Ramírez, e impongan una medida cautelar de detención intramural en su contra.

Las víctimas de la guerrilla de la que Ramírez formó parte, entre 1981 y 2016, advierten su presunta responsabilidad en crímenes graves relacionados con la violencia sexual y el reclutamiento de menores.

Además, sugieren que, de no adoptar decisiones de fondo, las víctimas que han estado realizando denuncias podrían sufrir presiones indebidas y la legitimidad del proceso en contra de Ramírez podría verse afectada, al igual que la recolección de pruebas.

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Derechos de las víctimas estarían en riesgo:

La carta se encuentra dirigida a la magistrada Lily Andrea Rueda, que entrará a evaluar las solicitudes respecto a la citación y las medidas cautelares contra Ramírez en el macrocaso 07.

“Estas conductas, de extrema gravedad, comprometen de manera directa su responsabilidad dentro de la estructura de mando y requieren su comparecencia efectiva ante esa Jurisdicción, en garantía de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la no repetición”, se lee en la solicitud.

En palabras de Sebastián Velásquez, presidente de Fevcol, solicitaron “la imposición de la medida cautelar de privación de la libertad intramural, ante la existencia de hechos graves que comprometen la integridad del proceso judicial y la seguridad de las víctimas que hoy se encuentran acreditadas, declarando en contra de ella”.

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Testigos habrían estado recibiendo amenazas de las disidencias de las FARC:

Testigos clave del proceso en contra de Ramírez, como Deisy Guanaro, han denunciado amenazas en su contra que, presuntamente, fueron realizadas por integrantes de la Segunda Marquetalia, de las disidencias de las FARC.

De hecho, en declaraciones que suman presión a la JEP, la misma Guanaro indicó que “ante la cantidad de amenazas que he recibido, mis abogados han solicitado ante la JEP una medida cautelar para que esta señora sea privada de la libertad ante el riesgo inminente de las víctimas que hemos denunciado a la hoy senadora”.

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