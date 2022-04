Jueza aceptó retiro de preacuerdo de Fiscalía con Jhonier Leal

En las últimas horas, la jueza 55 del Penal de Circuito de Bogotá accedió a la solicitud de retiro del preacuerdo que firmó Jhonier Leal con la Fiscalía General de la Nación, aceptando los cargos por la muerte de su hermano, Mauricio Leal, y su mamá, Marleny Hernández.

Con la decisión, se espera que en los próximos días el ente acusador radique el escrito de acusación contra Jhonier, a la espera de si se va a tener en cuenta el delito de tortura, respecto al cual ya se presentó una denuncia en contra del acusado.

Así las cosas, después de presentado el escrito, será el juez encargado del caso quien determine el día para realizar la nueva audiencia de acusación contra Jhonier Lea, quien en días pasados se retracto de lo dicho y se declaró inocente.

Fiscalía retiró preacuerdo con Jhonier Leal

En días pasados, La Fiscalía General de la Nación retiró el preacuerdo que había pactado con Leal, argumentando que fue desleal con la justicia al declarase inocente después de haber confesado el doble asesinato.

“El actuar del imputado al retractarse de la aceptación a cargos realizada en audiencia de imputación corresponde a un proceder de forma desleal con la Administración de justicia y de la institución Fiscalía General de la Nación”, señala un documento firmado por el fiscal Mario Burgos.

Es importante recordar que, en medio de la audiencia de sentencia condenatoria contra Jhonier Leal, el señalado manifestó que fue presionado para declararse culpable.

Ante esta situación, el ente acusador tomó la decisión “irrevocable” de retirar el preacuerdo, por lo que ahora presentará un escrito de acusación ante un juez competente. En la carta firmada por Mario Burgos también se reitera que la Fiscalía no tiene voluntad de realizar “ningún preacuerdo con el imputado”.

Jhonier Leal cambió su versión y se declaró inocente

“Siempre lo he dicho de una manera libre y espontánea. Soy inocente, soy una persona que solo ha vivido para servir a mi familia, para servir a mis hijos y a una sociedad, he trabajado de manera honesta y sencilla, solamente he vivido para servir a mi familia en el sentido en el que siempre he buscado la unión, siempre he buscado la manera de decirles que con muy poco, se puede ser muy feliz, siempre he buscado la manera de tener un trabajo honesto, sencillo y respetado, con lo cual les llevaba el sustento a mi familia”, dijo Leal en la audiencia.