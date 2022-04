Jhonier Leal se retracta de haber asesinado a Mauricio Leal y su mamá

Durante la audiencia de sentencia condenatoria contra Jhonier Leal por el asesinato del reconocido estilista Mauricio Leal y su mamá, Marleny Hernández, el señalado se retractó de haber cometido el crimen, manifestando que fue presionado para declararse culpable.

¡Contundente giro! Jhonier Leal se declara inocente

“Ahora estoy más claro y consciente y en este momento puedo asegurar que he actuado bajo presión y el día de ayer (21 de abril) tomé la firme decisión – se lo hice saber a mi abogada – de renunciar a este preacuerdo”. Fueron las palabras de Leal.

Durante su intervención, Jhonier también aseguró que es “inocente”, dando un nuevo revés al caso tras haber confesado que sí era culpable del homicidio de Mauricio Leal y su mamá.

“Siempre lo he dicho de una manera libre y espontánea. Soy inocente, soy una persona que solo ha vivido para servir a mi familia, para servir a mis hijos y a una sociedad, he trabajado de manera honesta y sencilla, solamente he vivido para servir a mi familia en el sentido en el que siempre he buscado la unión, siempre he buscado la manera de decirles que con muy poco, se puede ser muy feliz, siempre he buscado la manera de tener un trabajo honesto, sencillo y respetado, con lo cual les llevaba el sustento a mi familia”.

Víctimas no aceptarían preacuerdo de Jhonier Leal

El hecho tuvo lugar este 22 de abril en medio de la audiencia donde el abogado de las víctimas aseguró que estas rechazaban el preacuerdo firmado entre Jhonier y la Fiscalía por considerar que la pena no era proporcional al crimen cometido.

Según el abogado, el preacuerdo entre el victimario y los fiscales sería “una burla y un irrespeto a la memora de las personas asesinadas”. Además, recalcó que fue un proceso en el que las víctimas no participaron y no sería suficiente para “sanar sus heridas”.

Cuestionó también el hecho de que el ente acusador ofrezca condenas mínimas con el objetivo de lograr que el imputado acepte los cargos. Calificó el caso como un hecho que “lacera los sentimientos de las víctimas y de la sociedad, por lo cual la proporcionalidad del castigo surge como herramienta legítima”.

Los detalles del preacuerdo de la Fiscalía con Jhonier Leal

En el marco de la audiencia que se realizó el 29 de marzo para definir si Jhonier Leal era o no condenado por el homicidio de su hermano y su mamá, se conocieron los detalles del que sería el preacuerdo pactado con la Fiscalía: