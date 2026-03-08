CANAL RCN
Colombia

Karen Sevillano, exparticipante de La Casa de los Famosos, se encuentra de luto: este fue su mensaje de último adiós

La ganadora de La Casa de los Famosos Colombia se pronunció en sus redes sociales.

Foto. Canal RCN y Freepik.

Noticias RCN

marzo 08 de 2026
06:11 p. m.
Jimmer Hernández, un reconocido odontólogo que trabajaba con varios famosos, falleció en las últimas horas.

La noticia fue confirmada por su equipo de trabajo y sus familiares en un sentido comunicado que se difundió en sus redes sociales.

"Hoy despedimos a un gran profesional, pero, sobre todo, a un ser humano extraordinario", se precisó.

"Tu legado seguirá vivo en cada uno de nosotros y en cada historia que ayudaste a cambiar", se agregó.

Por lo tanto, en medio de esa difícil coyuntura, Karen Sevillano, la exganadora de La Casa de los Famosos Colombia, se pronunció en su cuenta de Instagram para darle el último adiós a Jimmer Hernández.

Este fue el mensaje de luto de Karen Sevillano, la exparticipante de La Casa de los Famosos, tras la muerte del odontólogo Jimmer Hernández

Durante varios años, Jimmer Hernández fue el odontólogo de confianza de Karen Sevillano, la reconocida creadora de contenido.

En consecuencia, tras lo ocurrido, la ex Casa de los Famosos Colombia recordó una de las fotos que se tomó sonriendo junto a Jimmer Hernández y manifestó lo siguiente:

La vida es un ratico.

Asimismo, junto a esa imagen y texto, Karen Sevillano hizo sonar la canción 'Yo te extrañaré', de Tercer Cielo.

La presentadora Johanna Yepes también se despidió del odontólogo Jimmer Hernández

Luego del comunicado de las personas cercanas a Jimmer Hernández, la presentadora Johanna Yepes recordó que la atendió por primera vez en 2014 y que su relación fue inmejorable.

"Me duele aceptar que no estás, tengo mi corazón partido en mil pedazos. Te recordaré con amor, respeto y sinceridad absoluta tal como tú lo harías", expresó.

"Gracias infinitas, amigo, por ser parte de mi vida. Gracias, Jimmer Hernández, por regalarme momentos felices, por apoyarme, por sostenerme y por ser especial siempre conmigo y los míos", también afirmó.

