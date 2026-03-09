Imputan a excandidato al Senado Freddy Camilo Gómez por presunta red de contrabando vinculada a ‘Papá Pitufo’

La Fiscalía General de la Nación imputó cargos contra el excandidato al Senado Freddy Camilo Gómez Castro y cuatro exintegrantes de la Policía Nacional por su presunta participación en una red de corrupción que habría favorecido actividades de contrabando lideradas por Diego Marín Buitrago, conocido como ‘Papá Pitufo’. Según el ente investigador, los implicados habrían facilitado el ingreso, tránsito y comercialización de mercancía ilegal en el país.

Los exuniformados vinculados al caso son José Luis Olaya Caicedo, Faudel Luis Salazar Piñeros, Juan Miguel Jaramillo Mora y Édgar Humberto Bacca Suárez. De acuerdo con la investigación, cada uno habría tenido un rol específico dentro de la estructura que presuntamente operaba para proteger las actividades de contrabando.

A todos se les imputaron delitos como concierto para delinquir agravado, cohecho por dar u ofrecer, tráfico de influencias de servidor público y tráfico de influencias de particular. Ninguno de los procesados aceptó los cargos.

Fiscalía señala posible red de corrupción ligada al contrabando

Los elementos materiales probatorios recopilados por la Fiscalía indican que Gómez Castro sería uno de los presuntos articuladores de la red. Según la investigación, habría mantenido contactos con funcionarios de entidades nacionales y regionales, así como con miembros de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) y de la Rama Judicial, con el fin de influir en decisiones relacionadas con controles aduaneros.

El objetivo habría sido permitir el ingreso al país y la circulación de mercancía de contrabando vinculada a la organización de Diego Marín Buitrago. A cambio de dinero, algunos funcionarios presuntamente se abstendrían de realizar controles o acciones contra la estructura ilegal.

La Fiscalía también indicó que Gómez Castro fue notificado de un requerimiento judicial vigente por parte de funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) después de ejercer su derecho al voto en un puesto de votación ubicado en la localidad de Engativá, en el occidente de Bogotá.

Rol de los exintegrantes de la Policía en la investigación

Dentro de la estructura investigada, José Luis Olaya Caicedo habría aprovechado su experiencia en el área de talento humano de la Policía para identificar y perfilar uniformados de la Polfa que podrían colaborar con la red de contrabando. Además, según la Fiscalía, estaría encargado de recolectar dinero entre comerciantes de Cartagena para pagar dádivas a otros miembros de la institución.

Por su parte, Édgar Humberto Bacca Suárez habría desempeñado un papel directamente relacionado con la entrada de mercancía ilegal por los puertos de Barranquilla y Cartagena. La investigación señala que presuntamente buscaba agentes aduaneros y propietarios de agencias para obtener listados de contenedores que no debían ser registrados ni aprehendidos por las autoridades.