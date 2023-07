Operación Jaque: este fue el cerebro detrás de la misión que permitió el rescate de 15 secuestrados en manos de las Farc

Este domingo 2 de julio se cumplen 15 años de la exitosa Operación Jaque, una misión que permitió el rescate y la liberación de 15 personas que se encontraban privadas de la libertad en manos de las extintas Farc.

Pocas personas saben los nombres de los personajes que estuvieron detrás de la exitosa misión, pero uno de ellos fue José Luis Esparza, hombre que en 2008 ocupaba el cargo de mayor del Ejército Nacional y quien fue el que le dio el anuncio a Ingrid Betancourt y los otros 14 secuestrados que estaban libres.

En diálogo con Noticias RCN, Esparza narró lo que sintió aquel 2 de julio de 2008. “Soy el coronel José Luis Esparza Guerrero, oficial retirado del Ejército de Colombia. Para la época de la Operación Jaque tenía el grado de mayor”, señaló.

Cuando Ingrid Betancourt se lanzó como candidata presidencial, lo presentó como su fórmula vicepresidencial y hasta entonces, dejó de ser un discreto oficial de la inteligencia militar. José Luis es un estudioso de la geopolítica, la defensa y la seguridad.

“Estoy trabajando en la creación de una web donde escritores militares escriban sobre la geopolítica de los conflictos, la guerra, entre otras cosas”, agregó.

En su momento pidió mantener en secreto los pormenores de la Operación Jaque. Sin embargo, la población en general deseaba conocer detalles del caballo de Troya que las fuerzas militares les pusieron a las Farc en las profundidades de Guaviare.

Esparza confesó que “dentro de la operación me desempeñé como líder de la Misión Internacional Humanitaria que bajó a tierra”. Su actuación como líder de la falsa misión y la del resto del comando especial, como el falso periodista, fueron solo el acto final.

"Estaba tenso, tomé valeriana": José Luis Esparza sobre Operación Jaque

El famoso rescate no habría sido posible sin el trabajo de largo aliento, precisión y creatividad de otro equipo de inteligencia.

“Detrás de ello un planeamiento que venía de muchos años de tareas de inteligencia técnica con diversas posibilidades de infiltrar las comunicaciones enemigas, de desencriptarlas. Yo quiero equipararlo, por ejemplo, a una situación actual, si alguien rompe una plataforma de estos de Uber y viene un Uber falso, pues yo era el conductor del Uber falso (…) son diferentes momentos que se coordinan y que muestran el nivel de profesionalismo al que han llegado a las Fuerzas Militares de Colombia”, añadió.

Por otro lado, narró que le temblaron las rodillas cuando le mostraron las fotos del helicóptero con el disfraz listo para hazaña final.

“Yo estaba muy tenso. Empecé a tomar valeriana unos días antes y me asusté cuando el señor general Montoya mostró las fotos del helicóptero pintado. Él me dijo mire Esparza ya está casi listo y pintado”, agregó.

Este sábado, 15 años después, también vibra con el relato de cómo fueron vistas su actuación y la de sus compañeros. La Operación Jaque fue una puesta en escena en medio de 73 guerrilleros y por fortuna, hoy José Esparza puede reírse de la reacción de los secuestrados que puso en juego el rescate.

Además, se emociona al recordar a uno de los dos cabecillas de las Farc que fueron engañados. “Cuando lo reducimos por la fuerza, alguien me grita, César no se quiere rendir y yo me acerco, le pongo el brazo y le digo: César tranquilo. Él me decía, yo me quiero morir, déjeme matarme y él quería arrojarse por el helicóptero”, detalló.

Alias César fue extraditado y actualmente está en la cárcel de Lompoc, California. Alias Gafas estuvo 9 años en La Picota y ahora tiene libertad condicional.

‘Jaque’ fue el triunfo de una estratagema de guerra, una de las especialidades del oficial retirado, quien hace menos de dos años, quien parece que nació con esta vocación.

“De niño me leí La Toma de Troya y con muñequitos de plástico, en mi casa, en mis juegos, le dañé un rosal a mi mamá que ella tenía, haciéndola ver como las murallas de Troya. A mí me encantó siempre el tema del engaño”, confesó.

La exitosa misión fue para Esparza el título al máximo rendimiento, pues “significó graduarme en doctorado de engaño de operaciones y sí, pasamos a la historia”, finalizó.