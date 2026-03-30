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Dolor: murió de manera inesperada una estrella de la música vallenata

El artista falleció este 30 de marzo de 2026. Esto es lo que se sabe.

Foto: Freepik.

Noticias RCN

marzo 30 de 2026
06:55 p. m.
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El vallenato colombiano está enfrentando un difícil momento debido a que murió un destacado acordeonero de la región Caribe.

José Luis Zuluaga, conocido como 'Joche' en el mundo artístico, partió de este plano terrenal hoy lunes 30 de marzo de 2026.

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La noticia fue confirmada por la Alcaldía Distrital de Santa Cruz de Mompox, que redactó un sentido comunicado en sus redes sociales.

'Joche' Zuluaga comenzó a tocar acordeón desde los 16 años y, a lo largo de su trayectoria, no solo se dedicó a grabar música, sino que también a enseñarles a los niños y jóvenes a tratar ese instrumento.

Este importante acordeonero hizo dúo con el cantante Ramiro Padilla y ganó reconocimiento por la melodía de la canción 'La dueña de mi suerte', que sigue siendo muy sonada en la actualidad.

Así se confirmó la muerte de José Luis 'Joche' Zuluaga, el destacado acordeonero colombiano

Este 30 de marzo, en horas de la tarde, la Alcaldía Distrital de Santa Cruz de Mompox lamentó el fallecimiento de José Luis Zuluaga.

"La Alcaldía Distrital de Santa Cruz de Mompox lamenta profundamente el fallecimiento de José Luis Zuluaga de León. 'Joche' fue un talentoso acordeonero momposino que dedicó su vida a preservar y difundir nuestras tradiciones musicales", se redactó.

"Él no solo fue un artista, sino también un maestro que sembró amor por el acordeón en muchos jóvenes de Mompox. Descanse en paz", se agregó.

¿Cuál fue la causa de la muerte de José Luis 'Joche' Zuluaga?

Hasta el momento, de acuerdo con lo que se ha conocido, el acordeonero José Luis Zuluaga falleció a causa de un infarto.

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"Panita, que Dios te dé un descanso eterno", "paz en su morada", "lo lamento", "fortaleza para su familia", "vuela alto" y "tocará notas lindas en el cielo", han sido algunas de las reacciones de sus seguidores.

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