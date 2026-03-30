Colapso del alcantarillado y crecientes súbitas: afectaciones por las lluvias en Santander

Hay preocupación en Santander por el recrudecimiento del invierno, durante la primera temporada de “más lluvias” de 2026, que coincide con la Semana Santa o Semana Mayor.

Tras el Domingo de Ramos, se registraron emergencias por las lluvias en Bucaramanga y las vías San Gil-Bucaramanga, San Vicente de Chucurí – Bucaramanga y Girón - Zapatoca por el deslizamiento de tierra. Eduard Sánchez, director de la oficina de gestión del riesgo de Santander, explicó en diálogo con Noticias RCN que:

“Esta mañana se registró el colapso del alcantarillado en el municipio de Girón y, de igual manera, la creciente súbita de un cuerpo hídrico en el municipio de San Vicente de Chucurí, donde la quebrada Palermo generó algunas afectaciones y provocó un movimiento en masa, provocando afectaciones adicionales por el cierre restringido en el sector de Tambo Redondo”.

Corredores nacionales y secundarios funcionan sin contratiempos:

Con un estimado de cuatro millones de viajeros en carretera, durante la Semana Santa de 2026, el director de la oficina de gestión del riesgo de Santander envió un parte de tranquilidad a quienes piensan salir o visitar el departamento:

“En este momento, lo que son los corredores nacionales no registran ningún tipo de afectación. Se reportó la caída de material rocoso en la vía que conduce de San Gil a Bucaramanga en los sectores de Curití y Aratoca, pero ya se hicieron las gestiones correspondientes con el consorcio y en este momento no hay problemas en la movilidad”.

Además informó que, aunque siguen bajo amenaza por deslizamiento de tierra “San Vicente, Betulia y algunos sectores del municipio de Sabana de Torres”. Toda su atención “está enfocada en estos lugares y la movilidad en el departamento de Santander funciona en las vías secundarias y las vías nacionales con jurisdicción en el departamento. Tenemos algunas dificultades en vías terciarias, pero venimos adelantando trabajos con maquinaria amarilla para recobrar la movilidad de manera pronta y oportuna”.

Un municipio bajo alerta roja y otros dos con afectaciones por las lluvias:

De momento, uno solo de los 87 municipios de Santander se encuentra bajo alerta roja y, aunque algunos otros registran afectaciones por las lluvias, las vías del departamento se encuentran listas para recibir a los viajeros en la Semana Mayor:

“En este momento, de acuerdo con los pronósticos del Ideam, el municipio de Lebrija está en alerta roja por los deslizamientos de tierra, pero hay municipios que no están en alerta roja y, aun así, han registrado afectaciones, como San Vicente, donde se presentan movimientos de tierra y deslizamientos que mantienen a las comunidades incomunicadas, así como en Betulia”.