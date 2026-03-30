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Miles de damnificados por el fenómeno de La Niña no han accedido a subsidio por insólita razón

El subsidio es de 500 mil pesos y cobija a los afectados del periodo 2021 – 2023.

Noticias RCN

marzo 30 de 2026
06:01 p. m.
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Más de 77.000 personas afectadas por el fenómeno de La Niña entre 2021 y 2023 aún no han podido acceder al subsidio de 500.000 pesos destinado para su recuperación debido a inconsistencias en sus datos personales, según informó la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

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El fenómeno de La Niña es una situación ambiental que parte de lo ocurrido en el Pacífico. Dependiendo de los vientos y demás variables, genera intensas lluvias a lo largo del país y resto del continente.

Errores en los datos han impedido la entrega

La entidad extendió hasta el 1 de mayo el plazo para que los damnificados corrijan su información en el Registro Único Nacional de Damnificados y puedan recibir estos recursos.

Carlos Carrillo, director de la UNGRD, explicó en Noticias RCN que esta problemática proviene de administraciones anteriores y que su gestión logró destrabar los recursos mediante una excepción de inconstitucionalidad.

También aclaró que los errores en los datos personales son principalmente de forma e impiden la dispersión del dinero a través de la Fiduprevisora, entidad encargada de realizar los pagos.

Plazo para actualizar los datos se amplió hasta el 1 de mayo

Con respecto a la verificación de beneficiarios, aseguró que no existe riesgo de fraude, debido a que la base de datos fue creada por los gobiernos locales: “Son los que tienen la obligación de caracterizar a los damnificados. Si pone dentro de la base de datos de damnificados a personas que no los sean, pues el problema es para el alcalde”.

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Para realizar las correcciones necesarias, los damnificados pueden contactar directamente a la UNGRD a través del correo protecciondatospersonales@gestiondelriesgo.gov.co, o solicitar que las alcaldías y departamentos realicen las modificaciones correspondientes.

Carrillo recordó que este plazo había vencido, pero la actual administración revivió el programa mediante mecanismos legales.

Frente a la temporada de lluvias actual, confirmó que ya están atendiendo las emergencias recientes, tales como la creciente de quebradas en Melgar, Tolima.

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