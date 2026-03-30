Miles de damnificados por el fenómeno de La Niña no han accedido a subsidio por insólita razón

Más de 77.000 personas afectadas por el fenómeno de La Niña entre 2021 y 2023 aún no han podido acceder al subsidio de 500.000 pesos destinado para su recuperación debido a inconsistencias en sus datos personales, según informó la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

El fenómeno de La Niña es una situación ambiental que parte de lo ocurrido en el Pacífico. Dependiendo de los vientos y demás variables, genera intensas lluvias a lo largo del país y resto del continente.

Errores en los datos han impedido la entrega

La entidad extendió hasta el 1 de mayo el plazo para que los damnificados corrijan su información en el Registro Único Nacional de Damnificados y puedan recibir estos recursos.

Carlos Carrillo, director de la UNGRD, explicó en Noticias RCN que esta problemática proviene de administraciones anteriores y que su gestión logró destrabar los recursos mediante una excepción de inconstitucionalidad.

También aclaró que los errores en los datos personales son principalmente de forma e impiden la dispersión del dinero a través de la Fiduprevisora, entidad encargada de realizar los pagos.

Plazo para actualizar los datos se amplió hasta el 1 de mayo

Con respecto a la verificación de beneficiarios, aseguró que no existe riesgo de fraude, debido a que la base de datos fue creada por los gobiernos locales: “Son los que tienen la obligación de caracterizar a los damnificados. Si pone dentro de la base de datos de damnificados a personas que no los sean, pues el problema es para el alcalde”.

Para realizar las correcciones necesarias, los damnificados pueden contactar directamente a la UNGRD a través del correo protecciondatospersonales@gestiondelriesgo.gov.co, o solicitar que las alcaldías y departamentos realicen las modificaciones correspondientes.

Carrillo recordó que este plazo había vencido, pero la actual administración revivió el programa mediante mecanismos legales.

Frente a la temporada de lluvias actual, confirmó que ya están atendiendo las emergencias recientes, tales como la creciente de quebradas en Melgar, Tolima.