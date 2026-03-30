Estudiante disparó contra una maestra y luego se quitó la vida en Texas

Un joven de 15 años se quitó la vida este lunes tras disparar contra su profesora en la Escuela Preparatoria Hill Country College, ubicada en el condado de Comal, Texas.

El sheriff Mark Reynolds detalló en conferencia de prensa la secuencia del trágico suceso ocurrido en el centro-sur del estado: "El estudiante disparó a la profesora y luego creemos que se apuntó a sí mismo y disparó".

Tras el incidente, la escuela preparatoria fue cerrada y sus alumnos, trasladados a un centro educativo cercano para reencontrarse con sus familias, mientras las autoridades aseguraban el lugar y atendían a las víctimas.

¿En qué estado se encuentra la docente que resultó herida?

Respecto al estado de la docente y la seguridad en la zona, la oficina del Sheriff del Condado de Comal informó inicialmente a través de su cuenta de Facebook que la víctima fue "trasladada a un hospital de San Antonio" y que, por el momento, no contaban con "información actualizada sobre su estado".

A pesar de la gravedad del ataque, el sheriff Reynolds dio un parte de tranquilidad al resto de la comunidad educativa al precisar que "hubo una respuesta de varias unidades" y que "no existía ninguna amenaza para los estudiantes, el personal ni el público en general tras el tiroteo, una vez que el agresor se quitó la vida".

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¿Son responsables los padres de familia por los tiroteos en las escuelas?

Este nuevo episodio de violencia escolar se suma a una tendencia alarmante en Estados Unidos, donde la cantidad de armas de fuego supera a la población. Aunque las encuestas reflejan que la mayoría de los votantes estadounidenses respaldan controles más estrictos, los intentos legislativos han fracasado sistemáticamente debido a la oposición de sectores como la Asociación Nacional del Rifle.

En este contexto, ha crecido el debate sobre la responsabilidad legal de los padres de menores involucrados en tiroteos masivos, un tema que recibe cada vez mayor atención del público.

Texas guarda el doloroso antecedente de la primaria Robb, en Uvalde, donde el 24 de mayo de 2022 un joven de 18 años asesinó a 19 niños y dos maestras antes de ser abatido por la policía, siendo el tiroteo escolar con mayor número de víctimas en la historia del estado.