El ‘Pibe’ Valderrama explotó con las críticas a James: “¿Y los demás?”

El momento que atraviesa la Selección Colombia sigue generando reacciones, y una de las voces más autorizadas del fútbol nacional no se quedó al margen. Carlos Valderrama, histórico referente del combinado tricolor, se pronunció a través de sus redes sociales sobre el bajo nivel mostrado en los recientes amistosos y analizó el rendimiento colectivo, así como las críticas que han recaído sobre James Rodríguez.

El exfutbolista fue directo en su análisis y dejó claro que la preocupación va más allá de un solo jugador. En su intervención, hizo énfasis en que el equipo no ha mostrado el nivel que lo llevó a clasificar al Mundial y que es momento de asumir responsabilidades dentro del grupo.

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“Jugamos muy mal”: la autocrítica del Pibe

Valderrama no evitó la crítica y comenzó su mensaje con una reflexión contundente sobre lo visto en los últimos compromisos:

“Es una situación más complicada porque jugamos muy mal. Yo no me preocupo, yo me ocupo de las cosas y de las situaciones que hay en la vida, el profesor se tiene que ocupar y los jugadores también de estos dos partidos que pasaron, porque no se jugó bien. El inconveniente es este, este equipo venía bien y por eso clasificamos, la Selección Colombia clasificó por mérito propio”.

Sus palabras reflejan la inconformidad por el bajón futbolístico del equipo, especialmente en una etapa clave de preparación rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026. Para el ‘Pibe’, el problema no es estructural, sino de rendimiento actual, lo que obliga a una reacción inmediata.

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Defensa a James y llamado de atención al grupo

Uno de los puntos centrales de su intervención fue la situación de James Rodríguez, quien ha sido uno de los más señalados por su rendimiento reciente. Sin embargo, Valderrama fue claro en que la responsabilidad no debe recaer únicamente sobre el capitán:

“El nivel de jugadores está muy bajo. Todo el mundo ve a James, todo el mundo habla de James, pero James no está jugando. ¿Y los otros?, el profesor está metiendo a James para que coja ritmo, pero los otros también han bajado de nivel”.

Además, lanzó una advertencia sobre la presión que implica vestir la camiseta de la selección, recordando experiencias del pasado:

“En los equipos, todos los fines de semana son figuras. La bandera pesa porque ha pasado. Los jugadores en equipos eran figuras, pero llegaban a la Selección y les temblaban los pantalones. Eso es lo que pasa y no hay tiempo”.

El mensaje del ‘Pibe’ deja un llamado claro: el equipo necesita reaccionar colectivamente y elevar su nivel cuanto antes, en un momento donde el margen de error es cada vez más reducido.