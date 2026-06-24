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¿Quién encabezaría el comité de empalme de Abelardo de la Espriella?

El empalme es un proceso establecido en la ley que marca la transición del gobierno saliente con el entrante.

Noticias RCN

junio 24 de 2026
03:05 p. m.
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Después de las elecciones del domingo 21 de junio que dejaron como ganador a Abelardo de la Espriella, quien será el presidente desde el 7 de agosto de 2026 y hasta 2030, comienza la primera gran responsabilidad: el empalme.

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El empalme en el sector público es un procedimiento establecido por la ley que obliga a que los funcionarios salientes y los entrantes lleven a cabo una transferencia de la información.

¿Qué específica la ley sobre el empalme?

De acuerdo con la Ley 951 de 2005, se especifica que debe entregarse un informe detallado a quienes sustituyan legalmente en sus funciones. Se incluyen los asuntos de competencia, así como la gestión de recursos financieros, humanos y administrativos asignados.

El presidente Gustavo Petro confirmó en un mensaje en X que iba a comenzar el proceso de empalme, aunque aún sin revelar quiénes harán parte del comité.

Por parte del presidente electo, Abelardo de la Espriella, el equipo estaría liderado por el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, y Carlos Alonso Lucio.

¿Cómo fue el empalme en 2022?

Durante el empalme, el nuevo gobierno recibe información crucial y detallada de los ministerios. Entonces, en los informes se agregan los proyectos en ejecución, el presupuesto, los inconvenientes legales pendientes y cualquier otro aspecto relevante en la gestión.

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Restrepo tiene experiencia en esta clase de procesos. Hace cuatro años, en 2022, fue el vocero del comité de empalme del entonces presidente Iván Duque. En su gobierno, fue ministro de Hacienda y también de Comercio.

Daniel Rojas (hoy ministro de Educación), Carolina Corcho (exministra de Salud), Aurora Vergara (exministra de Educación) y Mauricio Lizcano (exministro de las TIC) hicieron parte del comité de Petro hace cuatro años.

Al otro lado, el comité de la administración de Duque lo conformaron Restrepo (quien era ministro de Hacienda), Víctor Muñoz (exdirector del Departamento Administrativo de Presidencia - Dapre), Alejandra Botero (exdirectora del Departamento Nacional de Planeación – DNP) y María Paula Correa (exjefa del gabinete de Presidencia).

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