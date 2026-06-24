CANAL RCN
Colombia Video

Crisis del agua en Cartagena se profundiza: daño en tubería y fallo judicial

Un juez de Cartagena falló a favor de una acción popular interpuesta por el alcalde Dumek Turbay en representación de los ciudadanos.

Noticias RCN

junio 24 de 2026
12:52 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La emergencia por el servicio de agua potable en Cartagena se agudizó en las últimas horas. Al racionamiento que afecta a la ciudad desde hace más de mes y medio se suma ahora el daño en una tubería que dejó sin suministro a 90 barrios, mientras un fallo judicial ordena a la empresa Aguas de Cartagena suspender de inmediato el plan de cortes.

Cayó el “terror de la extorsión” en Cartagena: intentó huir con documentos falsos
RELACIONADO

Cayó el “terror de la extorsión” en Cartagena: intentó huir con documentos falsos

Daño en tubería afecta a 20% de usuarios

El reporte oficial indica que la avería se presentó en un tubo que transporta agua cruda desde la estación Piedrecilla hasta Albornoz. La complejidad radica en la profundidad de la infraestructura, lo que ha dificultado las labores de reparación. Según la empresa, la emergencia afecta al menos al 20% de los usuarios en la ciudad y se espera que pueda ser superada hacia el final de la tarde.

Pensionado de la Policía fue linchado en Cartagena tras ser confundido: investigan qué ocurrió
RELACIONADO

Pensionado de la Policía fue linchado en Cartagena tras ser confundido: investigan qué ocurrió

Este nuevo incidente se suma al racionamiento vigente desde hace más de seis semanas, originado por la presencia de microalgas en el cuerpo hídrico que abastece a Cartagena y que ha impedido la potabilización adecuada del líquido.

Tribunal ordena suspender racionamiento

En paralelo, un juez de Cartagena falló a favor de una acción popular interpuesta por el alcalde Dumek Turbay en representación de los ciudadanos. La decisión ordena a Aguas de Cartagena suspender de inmediato el racionamiento y otorga un plazo de 72 horas para que la empresa adopte medidas que mitiguen el impacto de las microalgas en las fuentes de agua.

Tumaco recibió 103.000 barriles de combustible desde Cartagena para garantizar abastecimiento
RELACIONADO

Tumaco recibió 103.000 barriles de combustible desde Cartagena para garantizar abastecimiento

Hasta el momento, la compañía no se ha pronunciado formalmente sobre el fallo y aseguró en un comunicado que aún no ha sido notificada.

El alcalde Turbay, por su parte, anunció la ruptura de relaciones entre la administración distrital y la empresa de acueducto, calificando la decisión judicial como un triunfo para los derechos de acceso al agua potable de los cartageneros.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Medellín

Hallan muerto a estadounidense que había estado con damas de compañía en un hotel de Medellín

Norte de Santander

Caos en la frontera con Venezuela: batalla campal tras partido de la Selección Colombia

Bucaramanga

Vicepresidente de Cámara de Comercio resultó herido en atentado sicarial en pleno centro de Bucaramanga

Otras Noticias

Selección Colombia

El regalo de Álvaro Córdoba a Johan Mojica antes del partido de Colombia ante Congo

Álvaro Córdoba sorprendió a Johan Mojica con un Jabón Rey antes del partido de Colombia ante Congo. El lateral destacó el significado de este tradicional símbolo de buena suerte.

Servicios públicos

¿Cuánto aumentarán en junio las tarifas de energía en Atlántico, Magdalena y La Guajira?

La empresa Air-e aumenta tarifa de energía 5,5% en Caribe, afectando cinco millones de usuarios.

Viral

Fútbol y moda: la tendencia que transformó el uso de la camiseta de la Selección

Europa

Europa enfrenta récord de calor: cerca de 100 millones de personas vivirán temperaturas de más de los 35 ºC

Enfermedades

¿Por qué cada vez más colombianos sufren de piel seca? Estas son las recomendaciones de los expertos