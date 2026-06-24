Crisis del agua en Cartagena se profundiza: daño en tubería y fallo judicial

La emergencia por el servicio de agua potable en Cartagena se agudizó en las últimas horas. Al racionamiento que afecta a la ciudad desde hace más de mes y medio se suma ahora el daño en una tubería que dejó sin suministro a 90 barrios, mientras un fallo judicial ordena a la empresa Aguas de Cartagena suspender de inmediato el plan de cortes.

Daño en tubería afecta a 20% de usuarios

El reporte oficial indica que la avería se presentó en un tubo que transporta agua cruda desde la estación Piedrecilla hasta Albornoz. La complejidad radica en la profundidad de la infraestructura, lo que ha dificultado las labores de reparación. Según la empresa, la emergencia afecta al menos al 20% de los usuarios en la ciudad y se espera que pueda ser superada hacia el final de la tarde.

Este nuevo incidente se suma al racionamiento vigente desde hace más de seis semanas, originado por la presencia de microalgas en el cuerpo hídrico que abastece a Cartagena y que ha impedido la potabilización adecuada del líquido.

Tribunal ordena suspender racionamiento

En paralelo, un juez de Cartagena falló a favor de una acción popular interpuesta por el alcalde Dumek Turbay en representación de los ciudadanos. La decisión ordena a Aguas de Cartagena suspender de inmediato el racionamiento y otorga un plazo de 72 horas para que la empresa adopte medidas que mitiguen el impacto de las microalgas en las fuentes de agua.

Hasta el momento, la compañía no se ha pronunciado formalmente sobre el fallo y aseguró en un comunicado que aún no ha sido notificada.

El alcalde Turbay, por su parte, anunció la ruptura de relaciones entre la administración distrital y la empresa de acueducto, calificando la decisión judicial como un triunfo para los derechos de acceso al agua potable de los cartageneros.