José Manuel Restrepo: “Respetamos la diversidad y mantendremos los programas sociales”

José Manuel Restrepo, fórmula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella, respondió a las críticas que han surgido durante la campaña presidencial y aseguró que representa una visión incluyente, respetuosa de la diversidad y comprometida con la continuidad de los programas sociales para los sectores más vulnerables del país.

Durante una entrevista en Noticias RCN con el director José Manuel Acevedo, Restrepo rechazó los señalamientos que califican a su campaña como extremista y destacó que su trayectoria profesional ha estado marcada por la construcción de consensos y el respeto por las diferencias.

"Yo siempre he sido respetuoso de la diversidad de género. Dentro de mis equipos de trabajo he tenido muchas personas donde he respetado la diversidad de género", afirmó el candidato.

El exministro y exrector universitario aseguró que su llegada a la fórmula presidencial busca enviar un mensaje de conciliación y diálogo. "Es un mensaje al país de que aquí hay una persona con la cual yo puedo construir puentes", agregó.

Mujeres, jóvenes y oportunidades

Durante la conversación, Restrepo también destacó varias de las propuestas que impulsaría desde la Vicepresidencia, especialmente aquellas enfocadas en mujeres y jóvenes.

El candidato recordó una experiencia personal que marcó su visión sobre la violencia de género. Según contó, su sobrina fue víctima de feminicidio en México, situación que lo llevó a impulsar iniciativas orientadas a la protección de las mujeres.

"Propuse una propuesta de gobierno alrededor de evitar que las mujeres sean víctimas de violencia sexual o psicológica, de luchar contra el feminicidio", señaló.

En materia de juventud, cuestionó la gestión del Gobierno del presidente Gustavo Petro y afirmó que miles de jóvenes enfrentan dificultades para acceder a la educación superior y al empleo formal.

Por ello, aseguró que una eventual administración de Abelardo de la Espriella buscará impulsar oportunidades académicas y laborales para este sector de la población, con el objetivo de crear lo que denominó "jóvenes sí estudian o sí trabajan".

Promesa de mantener los programas sociales

Uno de los temas centrales de la entrevista fue el futuro de los subsidios y ayudas estatales.

Restrepo fue enfático al afirmar que los programas sociales no serán eliminados ni reducidos en caso de que su fórmula llegue al poder.

"Los programas sociales no se van a disminuir, se van a mantener", aseguró.

Además, anunció que buscarán incrementar los subsidios destinados a los adultos mayores, pasando de 250.000 a 400.000 pesos mensuales.

No obstante, explicó que algunos programas serían replanteados. Entre ellos mencionó Jóvenes en Paz, cuyos recursos, según indicó, podrían destinarse a madres cuidadoras y mujeres cabeza de hogar en condición de vulnerabilidad.

Seguridad y lucha contra la extorsión

La seguridad fue otro de los ejes de su discurso. Restrepo relató algunos de los encuentros que ha tenido durante la campaña con víctimas de la violencia y aseguró que la extorsión se ha convertido en una de las principales preocupaciones de los colombianos.

RELACIONADO Le prohíben a Abelardo de la Espriella utilizar la camiseta de la Selección Colombia para hacer campaña

Recordó particularmente el caso de un joven en Pasto que le pidió ayuda tras el asesinato de su hermano en Policarpa, Nariño.

"Colombia está cansada de la extorsión, del microtráfico, del narcomenudeo", afirmó.

Según explicó, uno de los principales objetivos de un eventual gobierno de Abelardo de la Espriella será recuperar la autoridad y fortalecer las acciones contra las estructuras criminales.

Finalmente, Restrepo se refirió a la candidata vicepresidencial Aida Quilcué. Aunque expresó respeto por su trayectoria, cuestionó la distribución de contratos en algunas organizaciones indígenas y aseguró que todas las comunidades del país tendrán representación en igualdad de condiciones.

El candidato concluyó señalando que, si no resultan elegidos, asumirá la curul que le correspondería en la Cámara de Representantes para ejercer la oposición. Sin embargo, se mostró optimista frente a los resultados electorales y aseguró que la fórmula que integra con Abelardo de la Espriella tiene posibilidades reales de alcanzar la Presidencia.