Joven de 15 años fue quemada por cuatro adolescentes: su familia pide ayuda y justicia

Sara Yuliana, una adolescente de 15 años, lleva cuatro meses hospitalizada en Cali tras sufrir quemaduras en el 80% de su cuerpo en un ataque que su familia califica como intencional.

Drama de joven que fue brutalmente agredida por 4 adolescentes

La menor, desde entonces, ha sido sometida a 48 cirugías e injertos de piel mientras sus padres denuncian que los responsables continúan en libertad.

El incidente ocurrió en la ciudad de Pasto cuando Sara trabajaba pegando etiquetas a envases de perfumes en un establecimiento comercial. Según el relato de Johana, madre de la víctima, cuatro adolescentes perpetraron el ataque.

“Los muchachos comenzaron a patear ese alcohol, les echaron alcohol a ellas, tiraron la fosforera, las prendieron y los demás las encerraron. Cuando ya las vieron que ya se habían prendido, que estaban en llamas, abrieron la puerta y las dejaron bajar”, explicó Johana Amaya, madre de la joven afectada.

El ataque dejó otra víctima mortal. Se trata de la hija de la dueña del establecimiento, quien también resultó quemada y falleció meses atrás. Sara continúa aferrada a la vida, sometida diariamente a procedimientos médicos.

“Todos los días le están sacando piel del estómago, de la espalda para poderla insertar”, aseguró, entre lágrimas, la mujer.

La familia tuvo que trasladarse desde Pasto hasta Cali para que Sara recibiera atención médica especializada, lo que ha generado una crisis económica para el núcleo familiar.

Tanto la menor como su padre abandonaron sus trabajos, quedando sin ingresos ni vivienda en la capital vallecaucana.

Johana expresó su frustración ante la aparente falta de avances judiciales. ¿Cómo pueden creer que pueden quemar a una niña viva y dejar a los que la quemaron como si nada, que porque son menores de edad. Yo pido que por favor nos ayuden, que nos colaboren, a que se haga justicia".

Joven de 15 años ha sido sometida a 48 cirugías tras sufrir graves quemaduras

La familia de esta joven denuncia que en cuatro meses, la Fiscalía no ha establecido responsabilidades contra los cuatro menores señalados como agresores, quienes supuestamente han continuado su vida con normalidad.

La familia solicita apoyo de la comunidad y de la EPS para costear medicamentos e insumos necesarios para la recuperación de Sara, quien antes del ataque disfrutaba estudiar y bailar.

Mientras tanto, sus padres, esperan que Sara pueda regresar eventualmente a su tierra y retomar su vida, mientras claman por justicia ante las autoridades.