VIDEO | Cámara captó ataque inesperado con puñal a un joven en exclusivo sector de Bogotá

Vecinos están alertando a transeúntes por medio de pancartas en postes.

Noticias RCN

noviembre 14 de 2025
01:16 p. m.
La preocupación por la inseguridad en el barrio Santa Bárbara, en la localidad de Usaquén, llegó a un punto crítico.

Son los propios residentes quienes han tenido que colocar avisos improvisados en postes y esquinas, advirtiendo a peatones y visitantes que extremen la precaución con sus pertenencias.

En medio de ese ambiente de alerta permanente, un nuevo video grabado por un ciudadano dejó en evidencia la violencia con la que actúan algunos delincuentes en la zona.

Ataque con puñal a joven en Santa Bárbara, Bogotá, quedó en video

El registro visual inicia con el joven caminando por el andén, avanzando sin prisa por una calle del sector. Va solo, sin señales de preocupación, cuando se aproxima a una esquina donde se cruzan dos carriles.

En ese instante, un sujeto aparece de manera inesperada desde el costado de la vía. Sin intercambio de palabras, se le abalanza con un arma blanca en la mano.

La secuencia evidencia cómo el atacante lo hiere en repetidas ocasiones, principalmente en las piernas. La agresión ocurre en cuestión de segundos y sin que la víctima tenga oportunidad de reaccionar o intentar escapar.

Mientras el joven intenta comprender lo que sucede, una motocicleta irrumpe por la misma cuadra por la que venía caminando. El vehículo se detiene justo al lado del agresor, moviéndose con precisión, como si el movimiento estuviera coordinado. Era el cómplice.

El atacante sube rápidamente a la moto y ambos emprenden la huida sin mirar atrás.

¿Cómo está el joven que fue robado y atacados con arma blanca en Santa Bárbara?

La víctima, herida y totalmente desorientada por la rapidez del ataque, queda tendida y sin capacidad de ponerse de pie de inmediato.

El video también muestra a un hombre ubicado en el andén contrario. Observa la agresión desde el frente, pero no interviene ni se acerca. Los habitantes del sector presumen que su falta de reacción se debe al temor de resultar también agredido.

Tras el ataque, el joven fue trasladado a la Clínica Santa Fe, donde especialistas atendieron varias heridas provocadas por el arma blanca. Estas lesiones comprometieron su seguridad y lo dejaron en condición muy delicada.

De acuerdo con la información conocida, continúa en un estado crítico, permanece bajo observación médica y se recupera en un centro hospitalario a la espera de que su evolución permita el alta.

