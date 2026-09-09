Gobierno anunció la firma de once nuevos decretos en el marco de la emergencia económica

Al término del consejo de ministros, el presidente Abelardo de la Espriella anunció la firma de nuevos decretos en el marco de la emergencia económica, social y ecológica declarada tras el terremoto del 10 de agosto.

Dijo que se trata de medidas concretas que buscan movilizar recursos, dar capacidad financiera a las regiones, garantizar la prestación de servicios públicos, acelerar la reconstrucción de infraestructura y garantizar que los menores damnificados puedan continuar con sus estudios.

"Los once decretos tienen un mismo propósito darle al Estado herramientas extraordinarias para responder a una situación extraordinaria creada por el terremoto. Estamos removiendo obstáculos, movilizando recursos y llevando capacidad de decisión a los territorios", afirmó De la Espriella.

Estas son las medidas tomadas por el Gobierno Nacional

El Fondo Patria Milagro canalizará y administrará los recursos destinados a enfrentar la emergencia y avanzar en la recuperación y reconstrucción de los territorios.

Adoptar 17 medidas financieras administrativas e institucionales para las entidades territoriales que buscan liquidez financiera temporal, a departamentos y municipios para que puedan enfrentar la emergencia.

Habilitar, por una única vez, un plazo extraordinario para acceder a recursos del Fonpet (Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales) y autorizar, excepcionalmente, su utilización para enfrentar los efectos de la emergencia.

Tomar medidas para garantizar la continuidad del servicio público de energía en las zonas afectadas. Autorizar la destinación de recursos del Fondes para contribuir a garantizar la prestación del servicio donde la infraestructura u operación haya resultado afectada tras el terremoto.

Poner en marcha la modalidad especial de obras por impuestos para la reconstrucción. Esto permitirá movilizar recursos y especialmente la capacidad de ejecución del sector privado, para construir a cambio de descontar de sus impuestos.

Habilitar inversiones interjurisdiccionales. Durante la emergencia, y bajo las condiciones establecidas, una entidad territorial podrá financiar o cofinanciar proyectos de inversión que se ejecuten por fuera e su propia jurisdicción.

Adoptar un régimen excepcional y temporal para el tratamiento de información estadística reservada por parte del Dane con el propósito de fortalecer la atención, rehabilitación, recuperación y reconstrucción de los territorios afectados.

Adoptar medidas especiales para garantizar la continuidad del servicio educativo. Cuando una institución educativa haya resultado afectada se podrá autorizar temporalmente el desarrollo de actividades académicas en espacios diferentes a sus sedes oficiales.

Medidas financieras para garantizar que las sedes educativas cuenten con recursos esenciales necesarios para continuar funcionando.

Flexibilizar, temporalmente, el calendario académico de las instituciones afectadas.

"Cada peso habilitado debe convertirse en soluciones para nuestra gente"

El mandatario colombiano aseguró que cada recurso, herramienta o decisión tomada por el Gobierno Nacional debe llegar a las familias afectadas que esperan respuestas.

"Vamos a reconstruir, vamos a recuperar nuestros territorios y vamos a convertir esta tragedia en una oportunidad para reconstruir a una Colombia mejor y más fuerte como la merecen nuestros hijos, como la merecemos todos".

Agregó que aunque el terremoto golpeó duramente a Colombia también ha permitido demostrar que los colombianos pueden trabajar juntos.