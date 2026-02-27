Joven universitario desapareció tras ingresar a las playas de Puerto Colombia: ¿qué se sabe?

Desde el pasado 24 de febrero no se tiene información sobre el paradero de Mateo Arias, un estudiante universitario que ingresó al mar y no volvió a salir.

La preocupación aumenta con el paso de las horas y no solo precisamente por la ausencia de noticias, sino por las condiciones adversas en el mar Caribe.

Las autoridades ya han emitido alertas debido a un frente frío que afecta la zona. Este fenómeno podría generar olas superiores a los tres metros de altura y vientos que superarían los 50 kilómetros por hora.

Joven de 19 años desapareció tras ingresar a las playas de Puerto Colombia

Mateo Arias desapareció luego de ingresar a las playas del municipio de Puerto Colombia. Desde ese momento no ha sido localizado y no existe información oficial que dé cuenta de su ubicación.

Ante la emergencia, las autoridades desplegaron tres frentes de trabajo a lo largo de la zona costera del Atlántico. Los operativos se concentran en un amplio tramo del litoral, mientras los equipos recorren el mar y la orilla con la esperanza de encontrar algún rastro.

Las labores se extienden específicamente desde el sector de Puerto Velero hasta las playas de Pradomar, donde los organismos de socorro mantienen presencia permanente.

¿Cómo ha afectado el frente frío las playas de Puerto Colombia?

Las condiciones climáticas representan un factor crítico, pue el frente frío anunciado por las autoridades podría provocar un fuerte oleaje, con alturas que superarían los tres metros.

Además, se podrían registrar ráfagas de viento por encima de los 50 kilómetros por hora, lo que complica las tareas de rastreo en el mar Caribe.

José Molina, integrante de la Defensa Civil en Atlántico, confirmó que la búsqueda continúa sin interrupciones:

Seguimos en la búsqueda de Mateo Arias, un joven estudiante universitario que ingresó a las playas de Puerto Colombia y en este momento se encuentra desaparecido. Desde Puerto Velero hasta las playas de Pradomar, seguimos en la búsqueda de Mateo.

Mientras avanzan las horas y se mantienen las alertas por las condiciones del mar, los organismos de emergencia sostienen el despliegue operativo en toda la franja costera.