La estrategia del abogado de Maduro con la que busca dilatar el proceso en EE. UU.: ¿Cuál es?

A pocos días para que se cumpla el segundo mes de la captura de Nicolás Maduro, el caso ha tenido un fuerte remezón por parte de su abogado, Barry Pollack.

Pollack le envió una carta al juez Alvin Hellerstein para mencionarle que las sanciones de la OFAC (lista Clinton) contra el venezolano impiden que pueda cubrir sus honorarios. En pocas palabras, las medidas económicas están teniendo efecto en el proceso.

Maduro fue arrestado hace casi dos meses

Hasta el momento, el juicio solo ha tenido una audiencia efectuada el 5 de enero, dos días después de la operación militar. En esta, Maduro y su esposa Cilia Flores se declararon inocentes y prisioneros de guerra. La próxima citación es el 26 de marzo y mientras tanto, el dictador seguirá en el Centro de Detención de Brooklyn.

Dada la situación con la OFAC, Pollack hizo una nueva solicitud, pidiendo que los cargos se desestimen: “La conducta del Gobierno de los Estados Unidos no solo socava los derechos del Sr. Maduro, también el mandato de este Tribunal para proporcionar un juicio justo”.

El abogado argumentó que no se está permitiendo que el régimen, a la cabeza de Delcy Rodríguez, financie los gastos del juicio, por lo cual se estaría yendo en contravía a la sexta enmienda.

La estrategia: desestimar los cargos por las sanciones

La OFAC otorgó el 9 de enero una licencia para que Venezuela asumiera la defensa, pero la revocó a las tres horas. Esto, entonces hizo que no hubiese financiación con gastos públicos.

A Maduro lo acusan por conspiración de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína hacia Estados Unidos, uso y posesión de armas de guerra, ametralladoras y explosivos, y conspiración armada ilegal ligada al narcotráfico.

Hace pocos días, llegó otra acusación por presuntamente facilitar la venta de pasaportes a narcotraficantes mexicanos vinculados a los carteles. Los hechos se remontan al periodo de 2006 y 2008, cuando era canciller.