Subsidio del Icetex en 2026: En esto quedó el valor para miles de estudiantes

Aunque muchos esperaban que se aumentara con el salario mínimo, este tuvo otro valor para este año.

febrero 27 de 2026
07:49 a. m.
El ICETEX ha confirmado el esquema de alivios y subsidios que regirá durante el 2026. Tras un cierre de 2025 marcado por la incertidumbre presupuestal, la entidad anunció un incremento en su capacidad de cobertura y una actualización en las tasas de interés que buscan mitigar el impacto del costo de vida en las cuotas mensuales de los estudiantes.

Para este año, la principal novedad radica en la reducción de 0,1 puntos porcentuales en la tasa de interés efectiva anual para los créditos vigentes, en comparación con las cifras registradas en 2025. Según el reporte oficial, las tasas del crédito educativo oscilarán entre el IPC + 7% y el IPC + 12%.

Este ajuste se produce tras la indexación anual al Índice de Precios al Consumidor (IPC), el cual se fijó en 5,10% para el cierre del año anterior. Esto significa que la tasa real para muchos beneficiarios se situará en torno al 12,46% efectivo anual (equivalente a un 0,98% mensual), una cifra que la entidad defiende como significativamente inferior a las ofertas de la banca comercial tradicional.

En esto quedó el valor del subsidio de Icetex para el 2026

Con los ajustes que se han hecho en este inicio del año 2026, el valor del subsidio para millones de estudiantes tuvo un incremento de un poco más de 58.000 pesos con respecto al año anterior.

La noticia más esperada por miles de jóvenes de estratos 1, 2 y 3 se confirmó con la actualización del subsidio de sostenimiento, el cual quedó fijado en $1.306.119 semestrales, una cifra que busca aliviar los gastos diarios de alimentación, transporte y materiales pedagógicos de los estudiantes con mayor vulnerabilidad socioeconómica.

El incremento en el valor del subsidio, que supera los registros de años anteriores, es parte de una estrategia integral para frenar la deserción académica.

Este apoyo económico se entrega directamente a los beneficiarios que cumplen con los requisitos del Sisbén IV (dentro de los puntos de corte exigidos) y que cuentan con un crédito vigente en las líneas que contemplan este auxilio.

¿Cómo recibir el subsidio?

Para que el giro de los $1.306.119 se realice sin contratiempos, el ICETEX recordó a los estudiantes la importancia de:

  • Realizar el proceso de renovación de crédito antes del cierre de las fechas establecidas (marzo de 2026 para el primer semestre).
  • Tener una cuenta bancaria activa (o cuenta CATS) registrada y validada en la plataforma de la entidad.
  • Mantener la información del Sisbén actualizada para garantizar la focalización del beneficio.
