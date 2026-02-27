Las sacaron de sus casas y una quedó embarazada: así reclutaron a tres niñas en las filas de alias Calarcá

el reclutamiento forzado de menores sigue siendo un flagelo en Colombia. En los últimos meses, las cifras y los reportes oficiales advierten un aumento preocupante de niños, niñas y adolescentes que terminan en manos de estructuras armadas ilegales.

Las víctimas no solo son separadas de sus familias, sino que, según las autoridades, son sometidas a maltratos, abusos y obligadas a participar en acciones violentas en medio del conflicto.

En este escenario, se conoció un nuevo caso en el departamento del Caquetá.

Dos hermanas menores fueron reclutadas por las disidencias de 'Calarcá' en Caquetá

Tres niñas fueron recuperadas por tropas del Ejército Nacional en zona rural de Florencia, Caquetá, luego de haber sido víctimas de reclutamiento por parte de las disidencias de alias Calarcá.

El señalamiento resulta aún más delicado si se tiene en cuenta que alias Calarcá estaría actualmente en negociaciones con el Gobierno Nacional.

De acuerdo con lo informado por las autoridades, dos de las menores rescatadas son hermanas. La primera había sido reclutada en septiembre del año pasado. Meses después, en enero, la otra menor terminó también en las filas de esta estructura ilegal.

Las dos hermanas fueron incorporadas en momentos distintos al mismo grupo armado.

Una de las menores recuperadas de las filas de 'Calarcá' estaría en embarazo

Entre las niñas recuperadas, una estaría en estado de embarazo, situación que da evidencia de los riesgos a los que son expuestas dentro de estas organizaciones ilegales.

Las autoridades han advertido que los menores reclutados no solo son obligados a permanecer en las estructuras armadas, sino que además son víctimas de abuso y maltrato.

También son forzados a participar en acciones violentas contra la Fuerza Pública y contra la población civil.

El comandante de la Sexta División del Ejército, Luis Salgado, confirmó lo ocurrido y aseguró:

Fueron sometidas, reclutadas a la fuerza. Por supuesto, el ejército nacional continúa desarrollando las operaciones militares para sacar a todos los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en este conflicto y que son reclutadas de manera forzosa por cada una de estas estructuras de la encuentra.

La recuperación de las tres niñas se produjo en medio de operaciones militares en la zona rural de Florencia. Las tropas continúan desplegadas con el objetivo de ubicar a más menores que permanezcan en poder de estas estructuras armadas.