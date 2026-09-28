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Volvió a temblar en Colombia: sismo en Santander superó magnitud 4 este 28 de septiembre

Un temblor de magnitud 4,1 se registró en Colombia este lunes 28 de septiembre. El SGC confirmó el epicentro, la profundidad y los municipios cercanos.

Volvió a temblar en Colombia: sismo en Santander superó magnitud 4 este 28 de septiembre
Foto: SGC

Noticias RCN

septiembre 28 de 2026
11:25 a. m.
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Un nuevo temblor se registró en Colombia durante la mañana de este lunes 28 de septiembre de 2026. Esta vez, el movimiento telúrico tuvo como epicentro el departamento de Santander y alcanzó una magnitud superior a 4, según el reporte entregado por el Servicio Geológico Colombiano (SGC).

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El evento se suma a la actividad sísmica registrada durante los últimos días en diferentes zonas del país. En esta ocasión, el epicentro no estuvo localizado en Chaparral, Tolima, municipio que recientemente ha concentrado numerosos movimientos, sino en Los Santos, una de las zonas con mayor actividad sísmica de Colombia.

Temblor en Colombia hoy, 28 de septiembre: epicentro y magnitud

De acuerdo con el reporte preliminar del Servicio Geológico Colombiano, el sismo ocurrió a las 9:42 a. m. de este lunes y alcanzó una magnitud de 4,1.

El epicentro fue localizado en Los Santos, Santander, y el movimiento tuvo una profundidad de 145 kilómetros.

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El SGC también informó que los municipios más cercanos al punto del evento fueron Los Santos, a 7 kilómetros; Jordán, a 9 kilómetros; y Zapatoca, a 15 kilómetros, todos ubicados en Santander.

Debido a su profundidad, la percepción de este tipo de movimientos puede variar dependiendo de la ubicación de las personas y las características de las edificaciones.

¿Por qué tiembla frecuentemente en Los Santos, Santander?

Los Santos aparece de manera recurrente en los reportes sísmicos del país debido a su cercanía con el denominado Nido Sísmico de Bucaramanga, una zona caracterizada por registrar una alta concentración de movimientos a profundidades intermedias.

El Servicio Geológico Colombiano explica que Colombia es un país sísmicamente activo, debido a su ubicación geológica y a la interacción de diferentes placas tectónicas.

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Por esta razón, la entidad mantiene un monitoreo permanente de los movimientos que se presentan en el territorio nacional.

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