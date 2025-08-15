CANAL RCN
Colombia

Joven barranquillera denuncia a su expareja por robarse a su gata tras una discusión

Incluso, la familia de su ex ha intentado ayudarla, pero no tienen pistas sobre su paradero.

Foto: Greys Luz / Facebook

Noticias RCN

agosto 15 de 2025
09:16 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En un descuido, tras abrirle las puertas de su casa a su exnovio, la joven barranquillera Greys Luz perdió a su mascota, una gata con heterocromía llamada Luna, a la que adoptó hace poco más de tres años.

Según dijo, en entrevista con Noticias RCN: “Habíamos quedado en vernos porque me iba a entregar un teléfono que él mismo dañó. Estuvo en mi casa y, por malas actitudes, lo saqué de la habitación y le dije que no quería tener nada con él, pero dejé que se quedara a dormir en un cuarto aparte”.

Concurso de belleza para gatos y perros criollos: ¿cómo inscribir a su mascota?
RELACIONADO

Concurso de belleza para gatos y perros criollos: ¿cómo inscribir a su mascota?

Su exnovio aprovechó su cercanía para quedarse con Luna:

Luego de entablar una relación que, hasta entonces, parecía haber terminado en buenos términos, se sintió segura y lo dejó quedarse en su casa para evitar que se expusiera a los peligros de la noche. Sin embargo:

“Al día siguiente, como a las 8:00 de la mañana, salí de mi cuarto y me di cuenta de que mi gata no estaba por ningún lado. Entonces, le pregunté (a mi ex) dónde estaba y negó tenerla. No me contestaba las llamadas, pero al día siguiente su mamá me llamó, para contarme que él tenía a la gatica”.

En medio de la llamada, le dijo que intentaría convencer a su hijo para que dejara a Luna en su casa y así pudiera ir a recogerla, pero él se negó, sabiendo que la ayudaría.

Perrita es encontrada muerta en un costal con sus crías: habría sido abusada sexualmente
RELACIONADO

Perrita es encontrada muerta en un costal con sus crías: habría sido abusada sexualmente

Incluso, la familia de su exnovio ha intentado ayudarla para recuperar a Luna:

Preocupada por el bienestar de su mascota, se pregunta “¿Hasta donde puede llegar el egoísmo y la maldad de un hombre? Ella no sale, le da pánico viajar y cuando está en ambientes que no conoce, no come. Él me la arrebató solo para molestarme”.

En uno de sus últimos mensajes, su exnovio le dijo que ya no tenía a Luna, pero Greys no pierde la esperanza en reencontrarse con ella, aunque al momento de publicarse esta nota, no tiene idea sobre dónde o con quién podría estar:

“Mi prima lo llamó y le dijo que pasaríamos por Luna, pero se burló, porque no sabemos en dónde vive. Se mudó hace poco. Entonces volví a hablar con su familia y me dijeron que lo denunciara, que le tirara la Policía. Imagínate llegar a ese punto”, lamentó.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

UNGRD

Defensa de Olmedo López denuncia “justicia selectiva” y protección a Carlos R. González en caso UNGRD

Gustavo Petro

Presidente Petro solicitaría a Nicaragua entregar a Carlos Ramón González, prófugo de la justicia

Reforma pensional

Procuraduría avala que Congreso corrigió vicios en trámite de la Reforma Pensional

Otras Noticias

Viral

Exparticipante de La Casa de los Famosos se rehusa a comprar camisa por su precio

El creador de contenido generó comentarios al rehusarse a comprar una camiseta por su precio.

Dólar

Dólar en Colombia hoy: así abrió la jornada del 15 de agosto de 2025

El dólar en Colombia abrió este 15 de agosto de 2025 con una variación que sorprendió al mercado y podría impactar el bolsillo de los colombianos.

Nicolás Maduro

Ecuador declaró terrorista al Cartel de los Soles de Nicolás Maduro: ¿Ayudará a las operaciones de EE. UU.?

Independiente Santa Fe

Hugo Rodallega ilusiona al hincha de Santa Fe: ¡Hay nueva fecha para su regreso!

Cuidado personal

Pequeños rituales diarios que pueden transformar su bienestar físico y mental