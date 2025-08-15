Joven barranquillera denuncia a su expareja por robarse a su gata tras una discusión

En un descuido, tras abrirle las puertas de su casa a su exnovio, la joven barranquillera Greys Luz perdió a su mascota, una gata con heterocromía llamada Luna, a la que adoptó hace poco más de tres años.

Según dijo, en entrevista con Noticias RCN: “Habíamos quedado en vernos porque me iba a entregar un teléfono que él mismo dañó. Estuvo en mi casa y, por malas actitudes, lo saqué de la habitación y le dije que no quería tener nada con él, pero dejé que se quedara a dormir en un cuarto aparte”.

Su exnovio aprovechó su cercanía para quedarse con Luna:

Luego de entablar una relación que, hasta entonces, parecía haber terminado en buenos términos, se sintió segura y lo dejó quedarse en su casa para evitar que se expusiera a los peligros de la noche. Sin embargo:

“Al día siguiente, como a las 8:00 de la mañana, salí de mi cuarto y me di cuenta de que mi gata no estaba por ningún lado. Entonces, le pregunté (a mi ex) dónde estaba y negó tenerla. No me contestaba las llamadas, pero al día siguiente su mamá me llamó, para contarme que él tenía a la gatica”.

En medio de la llamada, le dijo que intentaría convencer a su hijo para que dejara a Luna en su casa y así pudiera ir a recogerla, pero él se negó, sabiendo que la ayudaría.

Incluso, la familia de su exnovio ha intentado ayudarla para recuperar a Luna:

Preocupada por el bienestar de su mascota, se pregunta “¿Hasta donde puede llegar el egoísmo y la maldad de un hombre? Ella no sale, le da pánico viajar y cuando está en ambientes que no conoce, no come. Él me la arrebató solo para molestarme”.

En uno de sus últimos mensajes, su exnovio le dijo que ya no tenía a Luna, pero Greys no pierde la esperanza en reencontrarse con ella, aunque al momento de publicarse esta nota, no tiene idea sobre dónde o con quién podría estar:

“Mi prima lo llamó y le dijo que pasaríamos por Luna, pero se burló, porque no sabemos en dónde vive. Se mudó hace poco. Entonces volví a hablar con su familia y me dijeron que lo denunciara, que le tirara la Policía. Imagínate llegar a ese punto”, lamentó.