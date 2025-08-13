CANAL RCN
Concurso de belleza para gatos y perros criollos: ¿cómo inscribir a su mascota?

La feria internacional de animales de compañía abrirá un espacio para un especial concurso.

Foto: Freepik
Foto: Freepik

Noticias RCN

agosto 13 de 2025
12:05 p. m.
La capital colombiana abrirá sus puertas a una nueva edición del Expopet 2025, en Corferias, donde los más fieles amantes de los animales se reúnen para ver presentaciones y conocer más sobre sus mascotas de compañía. Este año se realizará un importante concurso de belleza que busca exaltar las historias de vida de las mascotas y sus respectivos dueños.

Certamen de belleza para perros y gatos criollos

Expopet iniciará partir del 14 al 18 de agosto, en Bogotá, y contará con una amplia agenda de actividades para todos los fanáticos de los peludos. Para esta edición se llevará a cabo una de las actividades más apetecidas la cual es el concurso ‘Mi criollo más bello 2025’, organizado por la revista Mascotas & Compañía.

Para la actividad se establecieron una serie de normas para que cada concursante haga válida su inscripción y pueda participar, en compañía de sus dueños. Algunas de estas son:

  • Cada participante recibirá una boleta para el ingreso a la feria por lo que el valor de la inscripción será de $15.000, vía Nequi, por cada animal.
  • Los felinos deben ir obligatoriamente en un guacal o maletín cómodo.
  • Si los animales son nerviosos deben ir con bozal.
  • No se permite el uso de accesorios, disfraces u otro tipo de prendas, durante la competencia.
  • Las mascotas serán calificadas por un juez especializado.
  • Se calificará salud general, tenencia y belleza del criollo.
  • Llevar implementos necesarios que permitan recoger las heces de las mascotas.
  • Los cuidadores o dueños son legalmente responsables de lesiones que estos puedan causar y de la circulación de las mascotas en las instalaciones de Corferias.

¿Cuándo será el concurso de belleza?

El concurso se llevará a cabo el próximo sábado 16 de agosto a las 10:00 a.m., de modo que, el evento promete ser uno de los más especiales en los que se exalta la belleza y autenticidad de las mascotas que, sin importar su raza o características físicas, enamoran a los más puros corazones.

