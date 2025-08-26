No tenía trabajo, pero devolvió 30 millones de pesos que se encontró en un baño

A pesar de estar buscando empleo durante dos meses y que en su casa era la única fuente de ingresos, el contador público con especialización en tributos Carlos Elías López no se dejó seducir por la tentación, al encontrarse una bolsa con 30 millones de pesos en el baño de un almacén de cadena en Montería.

El cordobés tomó el dinero y esperó pacientemente a ver la denuncia en medios de comunicación, para buscar a sus dueños y devolver hasta el último centavo que, fácilmente, habrían perdido, de caer en las manos de alguien más.

Sin saberlo, con su acción honesta estaba garantizando que una persona de la tercera edad pudiera costear un tratamiento médico, con los ahorros que, en compañía de su pareja, había guardado durante gran parte de su vida.

Carlos fue recompensado con lo que tanto había buscado:

Aunque el contador de Lorica actuó desinteresadamente, su historia llegó a oídos del alcalde de Montería, Hugo Kerguelén, que resaltó sus valores y el mensaje que deja a los monterianos:

“En un mundo donde a veces parece que los valores se desvanecen, el contador público Carlos Elías López, nos ha dado una lección de honestidad que no olvidaremos. Este fin de semana, Carlos, residente en el barrio 6 de Marzo, que atraviesa el difícil momento del desempleo, encontró 30 millones de pesos en las instalaciones de Homecenter ¿Qué hizo? En lugar de quedarse con el dinero, decidió devolverlo a sus dueños, entregándolo en la Policía Metropolitana”.

El comportamiento intachable de Carlos llamó la atención de Kerguelén, quien decidió reclutarlo para promover su comportamiento de buen ciudadano y explotar su talento, mientras cuida de las finanzas de Montería: "Felicito tu grandeza, Carlos. En medio de tus necesidades, devolviste 30 millones de pesos, mostrándonos que sí hay gente buena ¡Eres un ejemplo! Por eso, te doy la bienvenida a la Secretaría de Hacienda. Necesitamos personas honestas como tú para cuidar la plata de todos los monterianos”.

Aunque Carlos no nació en Montería, se convirtió en un icono de la ciudad:

Según el alcalde, tan pronto como las autoridades verificaron la documentación requerida, los afectados pudieron recuperar su dinero.

En palabras del mandatario, "Carlos nos demuestra que la grandeza de Montería está en su gente. No importa cuán dura sea tu situación, cuando actúas con valores, siembras confianza y nos haces sentir orgullosos. A ti y a todos los monterianos que creen en hacer lo correcto ¡gracias de corazón!".

Pero no fue el único en celebrar lo ocurrido, de acuerdo con un comunicado de la Alcaldía, “La Policía Metropolitana también aplaudió este acto, que fortalece la confianza entre los ciudadanos y nuestras instituciones, inspirándonos a todos a vivir con responsabilidad y honestidad”.