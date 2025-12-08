Madre e hijo siguieron hasta su casa y asesinaron a su vecino en Montería tras una discusión: así pasó

El hecho de violencia se registró el pasado 28 de febrero en el municipio de San Antero, Córdoba, en medio de un episodio de intolerancia que escaló hasta convertirse en un brutal crimen.

La víctima, residente del mismo sector que los señalados, fue atacada luego de una confrontación verbal en una zona comercial del pueblo.

Judicializaron a madre e hijo por brutal asesinato contra su vecino en Montería

La Fiscalía presentó ante un juez de control de garantías a Marisela Barragán Romero y a su hijo, Jesús David Chica Barragán, señalados como presuntos responsables del delito de homicidio agravado.

La acusación se basa en elementos probatorios y testimonios que, según el ente investigador, ubican a ambos como participantes directos en una agresión que terminó con la vida de un vecino suyo.

En las audiencias preliminares, ninguno de los dos aceptó su responsabilidad. El juez de control de garantías determinó imponer medida de aseguramiento en establecimiento carcelario para Jesús, mientras que Marisela deberá cumplir detención domiciliaria, decisión tomada por su condición de madre cabeza de familia.

¿Cómo ocurrió el asesinato?

Los hechos ocurrieron el 28 de febrero de este año en el sector del mercado de pescados de San Antero, lugar donde la víctima y los procesados sostuvieron una discusión.

La disputa, que comenzó en ese punto concurrido del municipio, no terminó ahí, pues de acuerdo con la investigación, cuando el hombre se retiró rumbo a su casa, fue seguido por un grupo de personas en el que se encontraban la madre y su hijo.

La persecución se extendió hasta la vivienda de la víctima. Apenas llegó a la puerta de su casa, fue alcanzado y rodeado por sus agresores.

En ese momento, los atacantes se abalanzaron sobre él y lo golpearon en repetidas ocasiones con objetos contundentes, además de propinarle heridas con elementos cortopunzantes.

La violencia del ataque continuó incluso cuando el hombre intentó resguardarse dentro de su hogar.

Finalmente, las lesiones sufridas resultaron de tal gravedad que, pese a ser trasladado a un centro asistencial de la región, falleció poco después.