CANAL RCN
Colombia

Madre e hijo siguieron hasta su casa y asesinaron a su vecino en Montería tras una discusión: así pasó

El homicidio fue con armas blancas y objetos contundentes en San Antero.

Madre e hijo mataron a su vecino
Foto: Fiscalía

Noticias RCN

agosto 12 de 2025
07:21 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El hecho de violencia se registró el pasado 28 de febrero en el municipio de San Antero, Córdoba, en medio de un episodio de intolerancia que escaló hasta convertirse en un brutal crimen.

Menor con síndrome de Down desapareció tras ingresar a zona de arbustos en Cajicá: esto se sabe
RELACIONADO

Menor con síndrome de Down desapareció tras ingresar a zona de arbustos en Cajicá: esto se sabe

La víctima, residente del mismo sector que los señalados, fue atacada luego de una confrontación verbal en una zona comercial del pueblo.

Judicializaron a madre e hijo por brutal asesinato contra su vecino en Montería

La Fiscalía presentó ante un juez de control de garantías a Marisela Barragán Romero y a su hijo, Jesús David Chica Barragán, señalados como presuntos responsables del delito de homicidio agravado.

La acusación se basa en elementos probatorios y testimonios que, según el ente investigador, ubican a ambos como participantes directos en una agresión que terminó con la vida de un vecino suyo.

En las audiencias preliminares, ninguno de los dos aceptó su responsabilidad. El juez de control de garantías determinó imponer medida de aseguramiento en establecimiento carcelario para Jesús, mientras que Marisela deberá cumplir detención domiciliaria, decisión tomada por su condición de madre cabeza de familia.

¿Cómo ocurrió el asesinato?

Los hechos ocurrieron el 28 de febrero de este año en el sector del mercado de pescados de San Antero, lugar donde la víctima y los procesados sostuvieron una discusión.

La disputa, que comenzó en ese punto concurrido del municipio, no terminó ahí, pues de acuerdo con la investigación, cuando el hombre se retiró rumbo a su casa, fue seguido por un grupo de personas en el que se encontraban la madre y su hijo.

Descubren red que engañaba, retenía y explotaba sexualmente a menores en un bar de Santander
RELACIONADO

Descubren red que engañaba, retenía y explotaba sexualmente a menores en un bar de Santander

La persecución se extendió hasta la vivienda de la víctima. Apenas llegó a la puerta de su casa, fue alcanzado y rodeado por sus agresores.

En ese momento, los atacantes se abalanzaron sobre él y lo golpearon en repetidas ocasiones con objetos contundentes, además de propinarle heridas con elementos cortopunzantes.

La violencia del ataque continuó incluso cuando el hombre intentó resguardarse dentro de su hogar.

Finalmente, las lesiones sufridas resultaron de tal gravedad que, pese a ser trasladado a un centro asistencial de la región, falleció poco después.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Temblor en Colombia

¡Tembló más de 15 veces en Colombia hoy 12 de agosto de 2025! Atento al reporte

Cundinamarca

Menor con síndrome de Down desapareció tras ingresar a zona de arbustos en Cajicá: esto se sabe

Manizales

Sujeto habría rociado con alcohol a trabajadora sexual y luego le prendió fuego en Manizales

Otras Noticias

Italia

Luto en el deporte: atleta italiano falleció durante los Juegos Mundiales 2025 en China

El deportista quedó inconsciente mientras competía y varios días después falleció en un hospital mientras recibía atención médica.

Once Caldas

Once Caldas sacó mínima ventaja frente a Huracán con tanto de Dayro Moreno

Once Caldas derrotó a Huracán en la ida de los octavos de la Copa Sudamericana y deberá cerrar en Argentina su soñado paso.

La casa de los famosos

Andrés Altafulla, en una entrevista, habló sin filtros y aclaró si terminó o no con Karina García

Corea del Sur

Bogotá se aliará con Corea para un importante proyecto: ¿de qué se trata?

Enfermedades

¿Cuál es la importancia de las colonoscopias para detectar el cáncer colorrectal?