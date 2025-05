Joven discapacitado fue asesinado en medio de un robo: intentaba ayudar a su hermano

Un acto de violencia ha sacudido a la ciudad de Cartagena. Leafar Caro, un joven de 29 años en condición de discapacidad, fue asesinado en el barrio Buenas Aires mientras intentaba defender a su hermano durante un asalto en su propia vivienda.

De acuerdo a los reportes, los asaltantes habrían seguido al hermano de Leafar desde un cajero electrónico hasta su domicilio. Una vez dentro de la vivienda, los delincuentes intentaron robar al hermano de la víctima, quien se resistió al asalto. En ese momento, Leafar intervino para defenderlo, lo que provocó que los asaltantes le dispararan en repetidas ocasiones, causándole la muerte.

¿Qué dijo el hermano de la víctima sobre el asesinato?

"Él entró hasta allá, me jaló la cadena y me pidió el celular y el dinero, supongo porque me vio salir del cajero. Yo no le entregué nada, pues mi hermana salió, llamó un amigo que estaba en el patio para que viniera ayudar".

"Me alcanzó a quitar el arma, me hizo un tiro, pero no me dio. Como ya vio que mi hermano venía, él le hizo dos tiros y le dio uno en la clavícula y otro en el pecho. Al amigo de mi hermana le tiró uno y tampoco le dio. Desafortunadamente fue mi hermano el que recibió todos los impactos".

Familiares y vecinos lamentan el asesinato

Los familiares y vecinos de Leafar Caro lo describen como un joven querido por la comunidad, activo y colaborador. Una vecina expresó: "Era un joven que no se metía con nadie. Siempre estaba activo en todas las actividades con nosotros, colaboradores".

Este homicidio se suma a una preocupante estadística de violencia en Cartagena. En lo que va del año, ya se han registrado más de 100 homicidios en la ciudad 'heroica', lo que evidencia un grave problema de inseguridad que afecta a los cartageneros.