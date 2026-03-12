CANAL RCN
Colombia Video

Esta es la impresionante obra que destrabará la llegada de Transmilenio hasta Sibaté

La estructura hace parte del puente de la calle 22, considerado clave para avanzar en las fases 2 y 3 del sistema de transporte masivo.

Noticias RCN

marzo 12 de 2026
12:23 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Un nuevo avance se registró en una de las obras más importantes para la expansión del sistema de transporte masivo hacia el sur de la capital.

En el municipio de Soacha fue instalada una gigantesca viga que hará parte del puente vehicular de la calle 22, infraestructura fundamental para continuar con la construcción de las fases 2 y 3 de Transmilenio, que permitirá extender el servicio hasta el municipio de Sibaté.

Hombre fue a la Policía por un papel para conseguir trabajo… y salió capturado: llevaba años prófugo
RELACIONADO

Hombre fue a la Policía por un papel para conseguir trabajo… y salió capturado: llevaba años prófugo

La obra, que durante varios años permaneció detenida sin avances, vuelve a tomar impulso con la instalación de estas estructuras que soportarán el puente sobre la autopista Sur.

Esta es la obra que destrabará la llegada de Transmilenio hasta Sibaté

En las últimas horas, cuadrillas de trabajadores finalizaron la instalación de una de las vigas principales que sostendrán la estructura del puente.

Se trata de una pieza de grandes dimensiones: tiene 45 metros de longitud y un peso aproximado de 92 toneladas.

Para lograr la maniobra fue necesario utilizar dos grúas de gran capacidad, cada una con soporte para levantar hasta 200 toneladas. Con estas máquinas se realizó el levantamiento y posicionamiento de la viga sobre el punto donde se levanta el puente de la calle 22.

La estructura es una pieza clave dentro de este proyecto de infraestructura, ya que permitirá avanzar en la construcción del puente que conectará este corredor vial y facilitará el desarrollo de la ampliación del sistema de transporte masivo.

Este puente es considerado fundamental para la extensión de Transmilenio desde la estación de San Mateo, en Soacha, hasta el municipio de Sibaté, lo que corresponde a las fases 2 y 3 del sistema en esta zona.

¿Cuándo entrará en funcionamiento el Transmilenio hasta Sibaté?

La obra había permanecido paralizada durante varios años sin que se ejecutaran trabajos, situación que generó retrasos en el proyecto de expansión del sistema. Con la instalación de estas vigas, los trabajos retoman ritmo.

“Me perseguía y amenazó con no darme el certificado”: jurado de votación denunció acoso en Bogotá
RELACIONADO

“Me perseguía y amenazó con no darme el certificado”: jurado de votación denunció acoso en Bogotá

Sobre el avance del proyecto, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, aseguró que la meta es que el sistema de Transmilenio en esta zona esté completamente terminado antes de finalizar el año.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Congreso de la República

Consecuencias de que las órdenes de captura contra Manzur y Manrique lleguen tras elecciones

Roy Barreras

Roy Barreras destapa su fórmula vicepresidencial: Martha Lucía Zamora será su compañera de campaña

Congreso de la República

Escándalo UNGRD: primeras imágenes de Wadith Manzur en el búnker de la Fiscalía

Otras Noticias

Festival Estéreo Picnic

Vuelos a Bogotá para el Estéreo Picnic 2026 caen un 31%

¿Viaja al Festival Estéreo Picnic 2026? El sueño de ver a sus artistas favoritos en Bogotá es ahora más accesible.

Independiente Medellín

🔴Medellín vs. Juventud, por un cupo en Libertadores: hora y canal para ver EN VIVO

Independiente Medellín recibe este jueves a Juventud con la intención de meterse en la fase de grupos de la Copa Libertadores. Prográmese.

Irán

Guerra en Medio Oriente: Esta es la pequeña isla que guarda todas las reservas de petróleo de Irán

Comercio

Reconocida tienda de ropa se declaró en quiebra y cerrará más de 150 puntos de venta

Redes sociales

¿Las niñas necesitan skincare? Dermatólogos alertan sobre la tendencia que existe en redes