Esta es la impresionante obra que destrabará la llegada de Transmilenio hasta Sibaté

Un nuevo avance se registró en una de las obras más importantes para la expansión del sistema de transporte masivo hacia el sur de la capital.

En el municipio de Soacha fue instalada una gigantesca viga que hará parte del puente vehicular de la calle 22, infraestructura fundamental para continuar con la construcción de las fases 2 y 3 de Transmilenio, que permitirá extender el servicio hasta el municipio de Sibaté.

La obra, que durante varios años permaneció detenida sin avances, vuelve a tomar impulso con la instalación de estas estructuras que soportarán el puente sobre la autopista Sur.

Esta es la obra que destrabará la llegada de Transmilenio hasta Sibaté

En las últimas horas, cuadrillas de trabajadores finalizaron la instalación de una de las vigas principales que sostendrán la estructura del puente.

Se trata de una pieza de grandes dimensiones: tiene 45 metros de longitud y un peso aproximado de 92 toneladas.

Para lograr la maniobra fue necesario utilizar dos grúas de gran capacidad, cada una con soporte para levantar hasta 200 toneladas. Con estas máquinas se realizó el levantamiento y posicionamiento de la viga sobre el punto donde se levanta el puente de la calle 22.

La estructura es una pieza clave dentro de este proyecto de infraestructura, ya que permitirá avanzar en la construcción del puente que conectará este corredor vial y facilitará el desarrollo de la ampliación del sistema de transporte masivo.

Este puente es considerado fundamental para la extensión de Transmilenio desde la estación de San Mateo, en Soacha, hasta el municipio de Sibaté, lo que corresponde a las fases 2 y 3 del sistema en esta zona.

¿Cuándo entrará en funcionamiento el Transmilenio hasta Sibaté?

La obra había permanecido paralizada durante varios años sin que se ejecutaran trabajos, situación que generó retrasos en el proyecto de expansión del sistema. Con la instalación de estas vigas, los trabajos retoman ritmo.

Sobre el avance del proyecto, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, aseguró que la meta es que el sistema de Transmilenio en esta zona esté completamente terminado antes de finalizar el año.