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Cada día mueren 16 motociclistas en Colombia: este fue el reporte previo al inicio del puente festivo

La Policía de Tránsito desplegó más de 5.200 uniformados durante el puente festivo de Corpus Christi.

Noticias RCN

junio 05 de 2026
07:50 a. m.
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Las autoridades de tránsito revelaron una preocupante cifra: en promedio, 16 motociclistas pierden la vida cada día en las vías del país.

El dato ha motivado el fortalecimiento de los controles en corredores estratégicos, especialmente durante el puente festivo de Corpus Christi, cuando se espera una masiva movilización de viajeros.

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Ante este panorama, la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional puso en marcha operativos especiales en las principales salidas de Bogotá y en diferentes carreteras del territorio nacional para prevenir accidentes y reducir el número de víctimas fatales.

Motociclistas son los actores viales más vulnerables

Según explicó el director de Tránsito y Transporte, coronel Jair Parra, los motociclistas continúan siendo los usuarios de las vías más vulnerables frente a los accidentes de tránsito.

De acuerdo con las cifras entregadas por la autoridad, este grupo representa el 62 % de los actores viales fallecidos en accidentes registrados durante 2025 y lo corrido de 2026.

Diariamente están falleciendo aproximadamente 16 motociclistas. Es una cifra lamentable que nos duele y que nos obliga a reforzar los llamados a la prevención.

¿Cuántos vehículos se movilizarán durante el puente festivo?

Las autoridades proyectan una alta afluencia de viajeros durante este fin de semana festivo.

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Solo en Bogotá se espera la salida de más de 640.000 vehículos, mientras que en todo el país la cifra podría superar los 4,1 millones de automotores movilizados por las diferentes carreteras nacionales.

Para atender esta operación, la Policía dispuso más de 5.200 uniformados encargados de realizar controles, acompañamiento y labores de prevención en las principales vías.

¿Qué recomendaciones hacen las autoridades a los motociclistas?

La Policía de Tránsito reiteró que gran parte de los accidentes pueden prevenirse mediante el cumplimiento de las normas de movilidad.

Por esta razón, hizo un llamado especial a los motociclistas para respetar las señales de tránsito, conducir dentro de los límites de velocidad permitidos y evitar maniobras peligrosas.

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Además, recomendó realizar una revisión preventiva del vehículo antes de iniciar cualquier viaje y utilizar correctamente los elementos de protección personal, como casco certificado, chaqueta reflectiva y demás implementos de seguridad.

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