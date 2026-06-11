“Les quitaron la cabeza”: así operaba la banda de alias Picolino, capturado en Bogotá

Entre los 172 capturados durante el mega operativo que lideró el presidente Abelardo de la Espriella en Bogotá, se encuentra alias Picolino, el líder de la banda criminal ‘Los Ingenieros’, que atemoriza a los habitantes de zonas de invasión en Usme, para obligarlos a dejar sus casas y vender los lotes.

Una de sus víctimas, la mujer a la que un menor de edad cortó la mano con un machete cuando intentaba proteger su cabeza, reveló en diálogo con Noticias RCN cómo operaba la banda, que sería responsable de la desaparición de sus vecinos.

“A unos abuelitos”, según advirtió, “les quitaron la casa y les quitaron la cabeza. Los tiraron ahí mismo al caño. Todo eso lo hacía ‘Picolino’”. Pero hay más:

“Vertían ácido en canecas y tiraban a la gente. Después de 10 o 15 días quedaban solo los huesos. Todo eso lo festejaban. Todo el mundo sabe lo que pasaba en Compostela”.

RELACIONADO Presidente De la Espriella anuncia deportaciones de migrantes con anotaciones y el traslado de todos los capturados en Bogotá

Logró salvarse fingiendo estar muerta:

También ella fue víctima de Picolino y su banda, que emplea a menores de edad para esparcir su reinado de terror. El día en que cumplía 55 años, obligaron a un joven, conocido con el alias de el Costeño, a atacarla con un machete. Según explicó:

“Debía tener mucho filo porque, con el primer machetazo, me bajó la mano. No es que quisieran cortarme la mano, el machetazo iba a mi cabeza, pero yo puse la mano en la cabeza”.

Llena de temor y aguantando el peor dolor de su vida tuvo que fingir estar muerta para sobrevivir: “Estaba en el piso. Había mucha sangre y ellos se quedaron de pie, tomando cerveza. (De vez en cuando) uno de ellos llegaba a pisarme, pero yo no me movía”.

Hoy es víctima de amenazas y pide ayuda al presidente:

Se desconoce cuántas personas han muerto a manos de 'Los Ingenieros'. Según explicó un uniformado de la Policía, testigos “manifiestan que hay un punto de la invasión Compostela, que le dicen la fosa y refieren que en ese punto hay gente desintegrada y enterrada en el sector con ácido”.

Para escapar de ‘Los Ingenieros’ y proteger la vida de su hijo, la mujer a la que el presidente se refirió cuando encaró a Picolino tuvo que salir de Bogotá, pero advirtió, en conversaciones con este noticiero, que su familia es blanco de amenazas; por lo que envió un S.O.S al mandatario:

“Presidente, si me escucha, quiero que mi hijo viva sano y salvo, por favor, ayúdeme. Ya están amenazando a toda mi familia”.