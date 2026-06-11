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Engañaron a dos mujeres con falsas ofertas de trabajo y las secuestraron en un taxi en Bogotá

Los criminales mantuvieron secuestradas a las víctimas durante varias horas y pidieron altas sumas de dinero.

Captura de secuestradores en Bogotá.
Captura de secuestradores en Bogotá. Foto: Policía de Bogotá.

Nicolás Martínez Sánchez

noviembre 06 de 2026
08:06 a. m.
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Este viernes 6 de noviembre, la Policía dio a conocer la desarticulación de una banda conocida como Los del Cerro, la cual se dedicaba a secuestrar mujeres con la fachada de falsas ofertas de empleo.

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La estructura contactó a dos mujeres en Medellín, a quienes les aseguraron que iban a trabajar como damas de compañía en una fiesta que se iba a realizar en Bogotá. Los tres delincuentes se fueron ganando la confianza de ellas y las terminaron convenciendo.

¿Cómo operaba la banda?

A las víctimas las recogieron en el aeropuerto El Dorado en un taxi y ahí comenzó el infierno para ellas. Las pesquisas revelaron que estuvieron secuestradas durante 24 horas en el vehículo en el cerro de Guadalupe.

Por medio de videollamadas y mensajes, los criminales se comunicaron con los familiares para exigirles 35 millones de pesos a cambio de liberarlas y no atentar contra sus integridades.

Inclusive, las propias víctimas fueron obligadas a grabar los videos amenazantes en los que pedían que cumplieran con el pago a tiempo.

Con lo que no contaron los secuestradores es que la Policía pudo ubicar el taxi y capturarlos en flagrancia después de recibir una llamada a la línea 165. También se incautaron una pistola, un puñal y tres celulares.

¿De cuánto eran los cobros?

Esto permitió rescatar a las mujeres y esclarecer cómo operaba desde adentro la banda dedicada al paseo millonario, forma en la que se le llama a este tipo de secuestro extorsivo.

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Aparte del caso de las dos mujeres, se conoció otro par de hechos ocurridos en octubre de 2026, en el que se exigieron 20 millones de pesos.

El paseo millonario es una de las modalidades más frecuentes con lo que respecta a los secuestros en Bogotá. De acuerdo con el artículo 169 del Código Penal, cometerlo conlleva penas de hasta 42 años de prisión.

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