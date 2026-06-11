2026 sería el segundo año más caliente de la historia: octubre rompió récord de temperatura global

El planeta continúa registrando temperaturas cada vez más elevadas. El observatorio europeo Copernicus advirtió que 2026 se perfila como el segundo año más cálido desde que existen registros, en medio de los efectos del calentamiento global provocado por las actividades humanas y la influencia del fenómeno climático natural El Niño.

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De acuerdo con el más reciente boletín de la entidad, existe un 20% de posibilidades de que este año iguale o incluso supere a 2024, que hasta ahora conserva el récord como el año más caliente registrado.

Octubre de 2026 rompió un nuevo récord de temperatura

Uno de los datos más preocupantes del informe es que octubre de 2026 fue el mes de octubre más cálido registrado a nivel mundial. La temperatura media del aire en el planeta se ubicó 1,75 °C por encima de los niveles preindustriales.

Además, se convirtió en el tercer mes consecutivo en el que la temperatura global superó el umbral de 1,5 °C, una cifra que ocupa un lugar central en los compromisos internacionales para enfrentar el cambio climático.

Copernicus también informó que las temperaturas en la superficie de los océanos y los mares alcanzaron valores récord para un mes de octubre.

¿Qué está pasando con los océanos y el fenómeno de El Niño?

El calentamiento no se limita a la atmósfera. Las aguas del planeta también están registrando temperaturas inusualmente altas.

Según Copernicus, al excluir las regiones polares, la temperatura media de la superficie de los mares llegó a 20,95 °C, el valor más elevado registrado para octubre.

Una de las anomalías más llamativas se presentó en el Pacífico tropical, una región relacionada con el desarrollo de El Niño. Allí, la temperatura superficial del mar alcanzó una diferencia de 3,21 °C respecto a los valores habituales, por encima de los máximos registrados durante anteriores episodios de este fenómeno de muy fuerte intensidad.

¿El planeta ya superó el límite de 1,5 °C del Acuerdo de París?

Aunque las cifras de 2026 muestran que la temperatura global está por encima de los 1,5 °C frente a los niveles preindustriales, esto no significa que el objetivo central del Acuerdo de París se haya incumplido oficialmente.

El pacto climático, adoptado en 2015, busca limitar el aumento de la temperatura media mundial a largo plazo y mantenerlo preferiblemente por debajo de 1,5 °C hacia finales de siglo.

Para considerar que ese límite fue superado de manera definitiva, no basta con que se registre una temperatura superior durante uno o varios meses, o incluso durante un año. Se necesita que el aumento se mantenga durante un periodo mucho más prolongado.

Sin embargo, los científicos advierten que superar ese umbral de manera sostenida parece cada vez más difícil de evitar y podría ocurrir antes de 2030.