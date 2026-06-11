De una plataforma de madera en Rionegro a medalla olímpica: la historia de Emanuel Otálvaro

La historia de Emanuel Otálvaro, el joven colombiano que ganó la medalla de plata de tenis de mesa en los Juegos Olímpicos de la Juventud en Dakar 2026, comenzó con una plataforma de madera que sus padres construyeron para que comenzara a practicar.

El deportista, nacido el 14 de julio de 2010, tenía apenas cinco años cuando descubrió su interés por esta disciplina. Todo comenzó cuando acompañó a su hermano mayor a un entrenamiento en Rionegro. Uno de los profesores lo invitó a jugar y, desde entonces, el tenis de mesa empezó a ocupar un lugar central en su vida.

Emanuel Otálvaro se fue de Colombia a los 10 años

Una experiencia deportiva en España abrió la posibilidad de que Emanuel continuara su preparación en Europa. Después de conversar con el entrenador Camilo Giraldo, su familia decidió apoyar un proyecto que implicaba una separación temprana: el deportista dejó Colombia cuando tenía apenas 10 años para continuar su formación.

Primero estuvo en España y posteriormente se estableció en Mirandela, Portugal, donde entrena actualmente en un Centro de Alto Rendimiento.

Su preparación internacional comenzó a dar resultados importantes en 2024. Ese año consiguió medallas de bronce en los WTT Youth Contender de Otočec, Eslovenia, y Bangkok, Tailandia, además de un título en Cuenca, Ecuador, en la categoría sub-19. También se vinculó al club alemán ASV Grünwettersbach, ampliando sus oportunidades de competir en el tenis de mesa europeo.

Uno de sus resultados más destacados llegó en noviembre de 2024, cuando ganó la medalla de plata en dobles masculinos sub-15 del Campeonato Mundial Juvenil de Helsingborg, Suecia, junto al italiano Danilo Faso. La conquista representó la primera medalla de Colombia en la historia de estos campeonatos. Al comenzar 2025, Emanuel ocupaba el segundo puesto del ranking mundial sub-15.

¿Cómo consiguió Emanuel Otálvaro la medalla de plata en Dakar 2026?

El crecimiento del colombiano continuó durante 2025 y 2026. En el circuito mundial consiguió un título en Corea del Sur, donde derrotó al japonés Ryuusei Kawakami. Posteriormente, en 2026, alcanzó el subtítulo del Grand Smash Juvenil de Singapur en la categoría sub-19. Antes de los Juegos Olímpicos de la Juventud figuraba segundo en el escalafón mundial sub-17 y entre los cinco mejores jugadores de la categoría sub-19.

En los eventos del ciclo olímpico también consiguió resultados importantes. En los Juegos Bolivarianos de Ayacucho-Lima 2025 obtuvo la medalla de plata individual, mientras que en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 ganó un bronce.

En el torneo individual masculino de tenis de mesa, disputado en Diamniadio, comenzó con tres victorias consecutivas por 3-0 frente al costarricense Lucca Lobo, el francés Noah Vitel y el peruano Samuel Duffoo. En octavos de final derrotó al español Ladimir Mayorov por 4-0 y posteriormente eliminó al chino Hechen Li, sexto cabeza de serie, con un marcador de 4-1.

En semifinales se enfrentó al representante de Hong Kong, Li Ki Ho. El colombiano ganó los dos primeros sets por 11-6 y 11-7, cedió el tercero por 9-11 y volvió a imponerse en los dos siguientes, ambos por 11-6 y 11-7, para asegurar su clasificación a la final con un resultado de 4-1. De esta manera, se convirtió en el primer medallista colombiano de los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026.

La final representó un nuevo desafío para el antioqueño, que disputó cada punto durante 46 minutos de competencia y terminó como subcampeón olímpico juvenil. El resultado fue el mejor registro de Colombia y del continente americano en la historia del tenis de mesa en estas justas, tanto en las categorías juveniles como en mayores.